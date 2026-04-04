Poruka iz Rusije: Evropa bi do ovog datuma mogla ostati bez goriva

Autor:

ATV
04.04.2026 19:54

Порука из Русије: Европа би до овог датума могла остати без горива
Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja /RDIF/ Kiril Dmitrijev upozorio je da evropske benzinske pumpe mogu ostati bez goriva već 20. aprila.

Dmitrijev, koji je i specijalni predsjednički izaslanik za ekonomsku saradnju sa inostranstvom, dodao je da će posljednje pošiljke energenata stići preko Ormuskog moreuza u EU 11. aprila i pozvao je sve da "vežu pojaseve".

Komentarišući izvještaje da se očekuje da će se njemački udio u globalnom BDP-u smanjiti za četiri odsto do 2030. godine, što je najniži nivo u najmanje pola vijeka, Dmitrijev je ocijenio da Njemačka postaje nebitna za globalnu ekonomiju, prenosi Srna.

Eskalacija sukoba i zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi petina svjetske nafte, poremetili su globalno snabdijevanje i izazvali nagli rast cijena nafte, pri čemu je nafta marke "brent" dostigla rekordne nivoe.

Neimenovani iranski bezbjednosni zvaničnik izjavio je ranije danas za iransku televiziju "Pres" da bi trenutna situacija u Ormuskom moreuzu mogla da ostane nepromijenjena još dugo vremena, jer Iran ima kapacitet da godinama održava blokadu.

On je objasnio da se većina opreme koja se koristi za snabdijevanje američkih vojnih baza i garnizona širom Bliskog istoka transportuje morskim rutama.

Njemačka ekonomija je u recesiji, djelimično opterećena visokim troškovima energije nakon prekida isporuke ruskog gasa.

Prema podacima saveznog statističkog zavoda Destatis, BDP se smanjio za 0,2 odsto u 2024. godini, što je drugi godišnji pad zaredom.

Sličan pad dvije godine zaredom posljednji put se dogodio 2002-2003. godine.

Pročitajte više

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Ekonomija

Rekordno visoka cijena dizela u Njemačkoj

1 d

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Ekonomija

Zatvaranje Hormuškog moreuza gura cijene nafte ka rekordima

1 d

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Svijet

Stotine pumpi u Australiji bez goriva

2 d

2
Нафта

Svijet

Ako rat potraje cijena barela uskoro ide preko 150 dolara

2 d

0

Više iz rubrike

Резултати најновијег истраживања: АФД најјача партија у Њемачкој

Svijet

Rezultati najnovijeg istraživanja: AFD najjača partija u Njemačkoj

1 d

0
Роберт Фицо

Svijet

Fico: Odmah ukinuti sankcije i nastaviti dijalog sa Rusijom

1 d

0
Болница, монитор

Svijet

Poznato stanje pacijenta koji je primio prvu vakcinu protiv karcinoma

1 d

0
"Пао" велики бос: Ухапшен Роберто Мацарела

Svijet

"Pao" veliki bos: Uhapšen Roberto Macarela

1 d

0

