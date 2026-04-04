Fico: Odmah ukinuti sankcije i nastaviti dijalog sa Rusijom

Autor:

ATV
04.04.2026 18:01

Роберт Фицо
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Evropska unija trebalo bi da ukine sankcije na uvoz ruske nafte i gasa, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

Fico je dodao da EU treba, takođe, da preduzme korake za obnavljanje isporuka nafte preko cjevovoda "Družba" i okonča rat u Ukrajini kako bi se borila protiv energetske krize izazvane ratom u Iranu.

"EU, a posebno Evropska komisija, trebalo bi da odmah nastavi dijalog sa Rusijom i obezbjedi takvo političko i pravno okruženje da pojedinačne članice i EU u cjelini mogu da nadoknade nedostajuće rezerve gasa i nafte i omoguće snabdijevanje strateškim sirovinama iz svih mogućih izvora i pravaca, uključujući Rusiju", naveo je Fico u saopštenju nakon razgovora sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

