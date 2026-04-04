Jaka prijetnja Trampa: "Ostalo im je 48 sati, kreće pakao"

04.04.2026 16:31

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je uputio oštru poruku Iranu, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama ukoliko Teheran ne postigne dogovor sa njim.

Tramp se oglasio putem društvene mreže Truth Social, gdje je podsjetio na raniji ultimatum koji je dao iranskim vlastima u vezi sa otvaranjem Ormuskog moreuza.

"Sjećate li se da sam Iranu dao 10 dana da postigne dogovor ili otvori Ormuski moreuz. Vrijeme ističe! Još 48 sati prije nego što će se sav pakao obrušiti na njih! Slava Bogu", napisao je Tramp.

Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija u regionu, nakon zatvaranja Ormuskog moreuza i eskalacije sukoba između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika.

