Iran postavio pet uslova za kraj sukoba sa SAD i Izraelom

Iran je postavio pet ključnih uslova za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, javlja ruska agencija RIA Novosti, pozivajući se na diplomatski izvor iz Islamske Republike.

Prema izvoru, uslovi uključuju:

- Trajan mir, a ne samo primirje

- Osudu agresora

- Ratnu odštetu za materijalnu štetu

- Ukidanje međunarodnih sankcija

- Poštovanje prava Irana na mirnodopsku upotrebu nuklearne energije

Izvor navodi da do sada nije bilo direktnih pregovora između Teherana i Vašingtona, iako SAD tvrde da su pokušavale inicirati dijalog.

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova demantovalo je postojanje direktnog kontakta, ali je potvrdilo da su preko posrednika primali poruke o američkoj volji za razgovore.

Dodatni zahtjevi Irana uključuju međunarodno priznanje kontrole Teherana nad Hormuškim moreuzom i garancije da se rat neće ponoviti.

U isto vrijeme, SAD pojačavaju prisustvo vojnih snaga na Bliskom istoku, a predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio je mogućnošću snažnih udara ili kopnene operacije u naredne dvije do tri sedmice.