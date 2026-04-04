Iran postavio pet uslova za kraj sukoba sa SAD i Izraelom

Iran je postavio pet ključnih uslova za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, javlja ruska agencija RIA Novosti, pozivajući se na diplomatski izvor iz Islamske Republike.
Prema izvoru, uslovi uključuju:
- Trajan mir, a ne samo primirje
- Osudu agresora
- Ratnu odštetu za materijalnu štetu
- Ukidanje međunarodnih sankcija
- Poštovanje prava Irana na mirnodopsku upotrebu nuklearne energije
Izvor navodi da do sada nije bilo direktnih pregovora između Teherana i Vašingtona, iako SAD tvrde da su pokušavale inicirati dijalog.
Iransko Ministarstvo vanjskih poslova demantovalo je postojanje direktnog kontakta, ali je potvrdilo da su preko posrednika primali poruke o američkoj volji za razgovore.
Dodatni zahtjevi Irana uključuju međunarodno priznanje kontrole Teherana nad Hormuškim moreuzom i garancije da se rat neće ponoviti.
U isto vrijeme, SAD pojačavaju prisustvo vojnih snaga na Bliskom istoku, a predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio je mogućnošću snažnih udara ili kopnene operacije u naredne dvije do tri sedmice.
