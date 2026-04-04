Poznato stanje pacijenta koji je primio prvu vakcinu protiv karcinoma

04.04.2026 16:57

Prvi pacijent koji je dobio vakcinu protiv melanoma osjeća se dobro, rekao je ruski ministar zdravlja Mihail Muraško.

"Pacijent se osjeća dobro i liječenje tim lijekom će biti nastavljeno", rekao je Muraško za Sputnjik.

U Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru Ministarstva zdravlja Rusije u srijedu je prvi put u kliničkoj praksi primjenjena personalizovana mRNK vakcina "Neoonkovak" protiv raka kod pacijenta sa melanomom

Prvi pacijent je 60-godišnji stanovnik Kurske oblasti.

Vakcina je napravljena u saradnji NICEM-a „N. F. Gamaleja“ i NMIC-a (Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra) za onkologiju „N. N. Blohina“, a proizvodi je NMIC za radiologiju.

Prema riječima direktora Nacionalnog istraživačkog centra epidemiologije i mikrobiologije Aleksandra Gincburga, prekliničke studije na životinjama su pokazale da je domaća vakcina 100 odsto efikasna u eliminisanju primarnog tumora i 90 odsto efikasna u eliminisanju metastaza.

