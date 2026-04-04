Poznato stanje pacijenta koji je primio prvu vakcinu protiv karcinoma

Prvi pacijent koji je dobio vakcinu protiv melanoma osjeća se dobro, rekao je ruski ministar zdravlja Mihail Muraško.

"Pacijent se osjeća dobro i liječenje tim lijekom će biti nastavljeno", rekao je Muraško za Sputnjik.

U Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru Ministarstva zdravlja Rusije u srijedu je prvi put u kliničkoj praksi primjenjena personalizovana mRNK vakcina "Neoonkovak" protiv raka kod pacijenta sa melanomom

Prvi pacijent je 60-godišnji stanovnik Kurske oblasti.

Vakcina je napravljena u saradnji NICEM-a „N. F. Gamaleja“ i NMIC-a (Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra) za onkologiju „N. N. Blohina“, a proizvodi je NMIC za radiologiju.

Prema riječima direktora Nacionalnog istraživačkog centra epidemiologije i mikrobiologije Aleksandra Gincburga, prekliničke studije na životinjama su pokazale da je domaća vakcina 100 odsto efikasna u eliminisanju primarnog tumora i 90 odsto efikasna u eliminisanju metastaza.

(sputnik srbija)