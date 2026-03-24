Početna faza razvoja ruske vakcine protiv HIV-a u toku

Istraživački centar za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" ruskog Ministarstva zdravlja radi na ruskoj vakcini protiv virusa humane imunodeficijencije (HIV), a početna faza razvoja lijeka je u toku, rekao je zamjenik direktora za istraživanje u Centru Vladimir Guščin.

Naučnici reprodukuju imuni odgovor kod eksperimentalnih životinja.

"Rana faza razvoja domaće vakcine protiv HIV-a je u toku. Istraživaćemo je dvije godine i izvještavaćemo o rezultatima. Proučavamo varijabilnost virusa u populaciji i jednostavno moramo uzeti u obzir ove informacije prilikom razvoja vakcine", rekao je on za ruske medije.

Guščin je napomenuo da to znači da naučnici pokušavaju da reprodukuju imuni odgovor sa širokim spektrom antivirusne aktivnosti protiv različitih varijanti HIV-a kod eksperimentalnih životinja.

