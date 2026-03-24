Logo
Large banner

Početna faza razvoja ruske vakcine protiv HIV-a u toku

Autor:

ATV

24.03.2026

10:14

Komentari:

0
Вакцина
Foto: pexels/Anna Shvets

Istraživački centar za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" ruskog Ministarstva zdravlja radi na ruskoj vakcini protiv virusa humane imunodeficijencije (HIV), a početna faza razvoja lijeka je u toku, rekao je zamjenik direktora za istraživanje u Centru Vladimir Guščin.

Naučnici reprodukuju imuni odgovor kod eksperimentalnih životinja.

"Rana faza razvoja domaće vakcine protiv HIV-a je u toku. Istraživaćemo je dvije godine i izvještavaćemo o rezultatima. Proučavamo varijabilnost virusa u populaciji i jednostavno moramo uzeti u obzir ove informacije prilikom razvoja vakcine", rekao je on za ruske medije.

Guščin je napomenuo da to znači da naučnici pokušavaju da reprodukuju imuni odgovor sa širokim spektrom antivirusne aktivnosti protiv različitih varijanti HIV-a kod eksperimentalnih životinja.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vakcinacija

HIV

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner