U toku priprema vakcine protiv raka za pacijentkinju iz Srbije

Šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi Sergej Boljević izjavio je danas da je u toku priprema u Institutu "Gamaleja" za pravljenje personalizovane vakcine protiv raka za pacijentkinju iz Srbije Jovanu Aleksić, koja ima melanom.

Dodao je da će pacijentkinja dobiti 10 doza vakcina u roku od pet mjeseci nakon što se završi priprema vakcine za nju.

Boljević je za K1 istakao, povodom vijesti da je pacijentkinja iz Srbija prva osoba na svijetu koja će primiti rusku vakcinu protiv raka, da će već nakon treće, četvrte nedjelje od kako pacijentkinja počne sa primjenom personalizovane vakcine, moći da se vidi da li vakcina pomaže, odnosno da li se metastaze povlače, napomenuvši da ovo više nije kliničko ispitivanje već liječenje.

"Na tome se radilo dvije godine, bila su pretklinička ispitivanja koja su dala nevjerovatan rezultat kod životinja u liječenju raka, u prvom redu melanoma. Iako ova metoda može da liječi bilo koji rak, sada je uzet melanom pošto on ima mnogo neoantigena i može da se uradi biopsija. Prošle godine su rađene provjere ooasnosti ove vakcine kako bi se znalo da je ona bezopasna i efikasna", naveo je on.

Prema njegovim riječima, kada je 26. novembra dobijena dozvola da vakcina može da se primjeni kod bolesnika sa melanonom, primljene su dvije pacijentkinje od kojih je prva, iz Srbije, već prošla svu dijagnostiku u Rusiji i genetski nalaz koji je dobijen nedavno.

Boljević je istakao da čim je dobijen genetski nalaz pacijentkinje iz Srbije, konzilijum je donio odluku da može vakcina da se primjeni kod nje, i dodao da se očekuje pozitivan ishod u liječenju ove pacijentkinje.

Na pitanje da li se može očekivati da ova procedura pojeftini i postane dostupna većem broju pacijenata ako liječenje ove pacijentkinje iz Srbije prođe kako treba, Boljević je ocijenio da će prodcedura vremenom pojeftiniti, i dodao da se ova tehnologija može primjeniti kod svake vrste raka, ali individualno kod svakog pacijenta.

"Svi pacijenti koji su prošli sve faze liječenja i nije im pomoglo, mogu da dobiju vakcinu koja će da ih izliječi i oni više nikada u budućnosti tu vrstu raka ne mogu da dobiju", poručio je profesor.