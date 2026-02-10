Tri znaka koja privlače nevolje

10.02.2026
18:07
Komentari:0
Neki ljudi kao da privlače komplikovane situacije. Astrologija otkriva koja tri horoskopska znaka najčešće završe usred nevolje - češće nego ostali.
Ovnovi djeluju brzo, često bez dugog razmišljanja o posljedicama. Njihova hrabrost i sklonost riziku mogu ih dovesti u situacije koje drugi mudro izbjegavaju. Kada osjete izazov, reaguju instinktivno, a upravo ta impulsivnost često im stvara probleme, bilo u poslu, ljubavi ili prijateljstvima, prenosi Indeks.
Blizanci vole informacije, tračeve i dinamične odnose. Njihova znatiželja često ih vodi u tuđe priče i situacije koje ih se možda uopšte ne tiču. Ponekad kažu više nego što bi trebali, a nesporazumi se tada brzo pretvore u ozbiljne komplikacije. Ne traže nevolju namjerno, ali je lako pronađu.
Strijelci obožavaju slobodu i avanturu. Ne podnose ograničenja, a pravila doživljavaju kao izazov. Upravo zbog toga često prelaze granice, bilo u poslu, odnosima ili svakodnevnim situacijama. Njihova iskrenost zna biti brutalna, a posljedice ponekad stignu brže nego što očekuju.
