Tri znaka koja privlače nevolje

10.02.2026

18:07

Komentari:

0
Три знака која привлаче невоље
Foto: Pixabay

Neki ljudi kao da privlače komplikovane situacije. Astrologija otkriva koja tri horoskopska znaka najčešće završe usred nevolje - češće nego ostali.

Ovan

Ovnovi d‌jeluju brzo, često bez dugog razmišljanja o posljedicama. Njihova hrabrost i sklonost riziku mogu ih dovesti u situacije koje drugi mudro izbjegavaju. Kada osjete izazov, reaguju instinktivno, a upravo ta impulsivnost često im stvara probleme, bilo u poslu, ljubavi ili prijateljstvima, prenosi Indeks.

Blizanci

Blizanci vole informacije, tračeve i dinamične odnose. Njihova znatiželja često ih vodi u tuđe priče i situacije koje ih se možda uopšte ne tiču. Ponekad kažu više nego što bi trebali, a nesporazumi se tada brzo pretvore u ozbiljne komplikacije. Ne traže nevolju namjerno, ali je lako pronađu.

Strijelac

Strijelci obožavaju slobodu i avanturu. Ne podnose ograničenja, a pravila doživljavaju kao izazov. Upravo zbog toga često prelaze granice, bilo u poslu, odnosima ili svakodnevnim situacijama. Njihova iskrenost zna biti brutalna, a posljedice ponekad stignu brže nego što očekuju.

Horoskop

astrologija

