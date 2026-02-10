Prvo je zaprosio, a kad je rekla "da" povratio: Gore mreže zbog urnebesnog snimka

Izvor:
Mondo.ba
10.02.2026
15:52
Jedan mladić je neočekivano postao prava zvijezda mreža nakon što se pojavio snimak njegove reakcije na prosidbu.
Isprva, sve je izgledalo idilično - priroda, djevojka koju voli, prsten... a samo trenutak kasnije, romantični trenutak pretvorio su pravu katastrofu.
Momak je izjurio sa strane, i povratio, dok buduća mlada nije znala šta ju je snašlo.
Pogledajte urnebesnu scenu:
"Ono kad je tvoj vjerenik toliko nervozan dok te prosi da je sekundu nakon što si rekla da pobjegao i povratio", piše u opisu videa.
Komentari nisu izostali:
"Taj ima da se uneredi na dan vjenčanja", "Baš lijepo, sad će moja djevojka da pomisli da nisam iskren jer nisam povratio, hvala brate!", "Tvoj muž ti kupuje cvijeće? E pa moj povraća zbog mene", samo je djelić komentara koji se mogao pročitati, prenosi Mondo.
@destiny124312 I am so glad our photographer capture this on camera lmao #husband #inlove PHOTO CREDIT @Kimberly Clancy VIDEO CREDIT @yourequitelovely ♬ what falling in love feels like x turning page - alex
