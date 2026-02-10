Tuga u Tesliću: Djevojčica (5) povrijeđena u teškoj nesreći izgubila bitku za život

Izvor:
Djevojčica (5) teško povrijeđena u nesreći kod Teslića preminula je danas na UKC RS, potvrđeno je ATV-u.
"Uprkos naporima medicinskog osoblja Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS pacijentkinja je preminula oko 16 časova", saopšteno je iz UKC-a.
Njen otac Dragan je hospitalizovan u Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, zadobio tešku povredu grudnog koša i karlice. Priključen je na aparate za mehaničku ventilaciju.
Kako nam je potvrđeno, životno je ugrožen i sve dalje prognoze u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem su neizvjesne.
Podsjećamo,nesreća se dogodila u četvrtak kada je vozilo sletjelo sa puta u mjestu Perišić nedaleko od Teslića.
