Logo
Large banner

Tuga u Tesliću: Djevojčica (5) povrijeđena u teškoj nesreći izgubila bitku za život

Izvor:

ATV

10.02.2026

17:03

Komentari:

0
Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот
Foto: Teslić Danas

Djevojčica (5) teško povrijeđena u nesreći kod Teslića preminula je danas na UKC RS, potvrđeno je ATV-u.

"Uprkos naporima medicinskog osoblja Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS pacijentkinja je preminula oko 16 časova", saopšteno je iz UKC-a.

Njen otac Dragan je hospitalizovan u Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, zadobio tešku povredu grudnog koša i karlice. Priključen je na aparate za mehaničku ventilaciju.

Породица Малић

Hronika

Djevojčica na aparatima za disanje: Porodica Malić povrijeđena uoči donatorske večeri

Kako nam je potvrđeno, životno je ugrožen i sve dalje prognoze u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem su neizvjesne.

Podsjećamo,nesreća se dogodila u četvrtak kada je vozilo sletjelo sa puta u mjestu Perišić nedaleko od Teslića.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Teslić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драма у близини школе: Аутомобил урадио дијете које је прелазило улицу

Hronika

Drama u blizini škole: Automobil uradio dijete koje je prelazilo ulicu

4 h

0
Убио мушкарца и оставио на стубишту зграде: Ево какву је пресуду добио

Hronika

Ubio muškarca i ostavio na stubištu zgrade: Evo kakvu je presudu dobio

4 h

0
Таксиста избоден насред улице

Hronika

Taksista izboden nasred ulice

5 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Hronika

Potvrđena optužnica zbog lažne prodaje stanova

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

Peskov: Mir je uvijek bolji od rata, SVO je bila neizbježna

20

16

Sijarto: Mađarska može nastaviti suverenu strategiju ili sprovoditi agendu Brisela

20

14

Tramp: Spreman sam na vojnu akciju ako ne bude dogovora sa Iranom

20

10

Pjevačica se razvodi nakon što joj je muž povezan s Epstinom

20

08

Hrvat mislio da ulaže u kriptovalute i ostao bez ušteđevine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner