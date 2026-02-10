Drama u blizini škole: Automobil uradio dijete koje je prelazilo ulicu

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14 časova kod Trgovinsko-ugostiteljske škole "Toza Dragović" u Kragujevcu, kada je putnički automobil udario pješaka.

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio portal InfoKG, nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga kada je automobil udario dijete koje je u trenutku nezgode prelazilo ulicu u neposrednoj blizini škole.

Na lice mjesta odmah su izašle ekipe Zavoda za urgentnu medicinu, koje su pružile prvu pomoć povrijeđenoj osobi i potom je prevezle u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gdje je zbrinuta. Za sada zvaničnih informacija o stepenu povreda djeteta nema, niti je poznato da li je u pitanju teža ili lakša povreda.

Policija je na licu mjesta i obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta, uključujući moguće kršenje saobraćajnih propisa ili nepažnju učesnika u saobraćaju.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ove nezgode, je u toku.