Logo
Large banner

Drama u blizini škole: Automobil uradio dijete koje je prelazilo ulicu

Izvor:

Telegraf

10.02.2026

15:46

Komentari:

0
Драма у близини школе: Аутомобил урадио дијете које је прелазило улицу
Foto: Tanjug

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14 časova kod Trgovinsko-ugostiteljske škole "Toza Dragović" u Kragujevcu, kada je putnički automobil udario pješaka.

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio portal InfoKG, nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga kada je automobil udario dijete koje je u trenutku nezgode prelazilo ulicu u neposrednoj blizini škole.

Венс - 25092025

Svijet

Vens: Pregovori o Grenlandu će se održati u narednih nekoliko mjeseci

Na lice mjesta odmah su izašle ekipe Zavoda za urgentnu medicinu, koje su pružile prvu pomoć povrijeđenoj osobi i potom je prevezle u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gdje je zbrinuta. Za sada zvaničnih informacija o stepenu povreda djeteta nema, niti je poznato da li je u pitanju teža ili lakša povreda.

Policija je na licu mjesta i obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta, uključujući moguće kršenje saobraćajnih propisa ili nepažnju učesnika u saobraćaju.

Судница, чекић

Hronika

Ubio muškarca i ostavio na stubištu zgrade: Evo kakvu je presudu dobio

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ove nezgode, je u toku.

Podijeli:

Tagovi :

Škola

povrijeđen pješak

Saobraćajna nezgoda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како изабрати најсочнију наранџу?

Savjeti

Kako izabrati najsočniju narandžu?

51 min

0
Шакира пала на бини усред концерта па се нашалила на свој рачун

Scena

Šakira pala na bini usred koncerta pa se našalila na svoj račun

56 min

0
Таксиста избоден насред улице

Hronika

Taksista izboden nasred ulice

1 h

0
Кошарац: Додик се бави политиком, а Конаковић Додиком - али неуспјешно

BiH

Košarac: Dodik se bavi politikom, a Konaković Dodikom - ali neuspješno

1 h

0

Više iz rubrike

Убио мушкарца и оставио на стубишту зграде: Ево какву је пресуду добио

Hronika

Ubio muškarca i ostavio na stubištu zgrade: Evo kakvu je presudu dobio

51 min

0
Таксиста избоден насред улице

Hronika

Taksista izboden nasred ulice

1 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Hronika

Potvrđena optužnica zbog lažne prodaje stanova

1 h

0
Лажном продајом стана жену преварили за 179.000 КМ

Hronika

Lažnom prodajom stana ženu prevarili za 179.000 KM

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner