Kako izabrati najsočniju narandžu?

“Potrebna vam je ona kiselkastost citrusa, ali i da se osjeti slatkoća”, kaže on i daje savjete kako da prepoznate sočnu narandžu u prodavnici.

Što svjetlija, to bolja

Dobra narandža bi trebalo da bude narandžasta. Dok gledate gomile vrsta, mada su najpoznatije one iz španske Valensije, potražite one koje su jarke i ujednačene boje, savjetuje Markez. Izbjegavajte bijele mrlje, jer mogu ukazivati na oštećenja nastala tokom transporta.

Tražite glatku i zategnutu koru

Glatka kora bez velikih pora obično znači sočniju narandžu sa tanjim bijelim slojem ispod kore (što znači više samog ploda). Kod većine narandži izbjegavajte one sa naboranom ili opuštenom korom. Postoje izuzeci – neki citrusi, poput Sumo mandarina ili klementina, prirodno imaju „labaviju“ koru.

Težina je bitna

Biranje narandži koje su teške u odnosu na svoju veličinu možda je najvažniji savjet. Prema Markezovim riječima, manji plodovi često imaju glatkiju i tanju koru, a samim tim i koncentrisaniji ukus.

“Što je plod teži, to obično znači da ima više soka”, objašnjava on.

Stisnite je i pomirišite

“Kada se plodovi beru direktno sa drveta, narandže su uglavnom lijepe i čvrste”, kaže Markez.

To znači da su čvršće narandže vjerovatno svježije i sočnije. Lagano stisnite narandžu u ruci da provjerite koliko je čvrsta i izbjegavajte one koje su mekane ili gnjecave. Zrela, sočna pomorandža ima i sladak, citrusni miris, naročito kod drške. Ako narandža nema primjetan citrusni miris, vjerovatno ni ukus neće biti naročit.

Šta raditi sa suvom narandžom?

A šta ako ne možete da pronađete sočnu narandžu? Markez preporučuje da od mlitavih ili suvih nararandži napravite marmeladu. Još jedna ukusna ideja: koristite trake kore za ukrašavanje koktela i iskoristite njihova aromatična ulja, a sredinu bacite ili kompostirajte.

Ako iscijedite sok, ali on nije naročito ukusan, dodajte neke „živahnije“ sastojke poput đumbira i soja-sosa kako biste napravili osvježavajuću marinadu za piletinu ili škampe. U svakom slučaju, dobićete kiselost koja će poboljšati ukus brzih večera tokom radne sedmice.