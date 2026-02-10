Logo
Large banner

Kako izabrati najsočniju narandžu?

Izvor:

Ona

10.02.2026

15:34

Komentari:

0
Како изабрати најсочнију наранџу?
Foto: Pexel/Anna Shvets

Savršena narandža ima dobar balans ukusa, kaže Toni Markez, koji skoro 30 godina posjeduje i vodi polje narandži.

“Potrebna vam je ona kiselkastost citrusa, ali i da se osjeti slatkoća”, kaže on i daje savjete kako da prepoznate sočnu narandžu u prodavnici.

Taksi

Hronika

Taksista izboden nasred ulice

Što svjetlija, to bolja

Dobra narandža bi trebalo da bude narandžasta. Dok gledate gomile vrsta, mada su najpoznatije one iz španske Valensije, potražite one koje su jarke i ujednačene boje, savjetuje Markez. Izbjegavajte bijele mrlje, jer mogu ukazivati na oštećenja nastala tokom transporta.

Tražite glatku i zategnutu koru

Glatka kora bez velikih pora obično znači sočniju narandžu sa tanjim bijelim slojem ispod kore (što znači više samog ploda). Kod većine narandži izbjegavajte one sa naboranom ili opuštenom korom. Postoje izuzeci – neki citrusi, poput Sumo mandarina ili klementina, prirodno imaju „labaviju“ koru.

Težina je bitna

Biranje narandži koje su teške u odnosu na svoju veličinu možda je najvažniji savjet. Prema Markezovim riječima, manji plodovi često imaju glatkiju i tanju koru, a samim tim i koncentrisaniji ukus.

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Dodik se bavi politikom, a Konaković Dodikom - ali neuspješno

“Što je plod teži, to obično znači da ima više soka”, objašnjava on.

Stisnite je i pomirišite

“Kada se plodovi beru direktno sa drveta, narandže su uglavnom lijepe i čvrste”, kaže Markez.

To znači da su čvršće narandže vjerovatno svježije i sočnije. Lagano stisnite narandžu u ruci da provjerite koliko je čvrsta i izbjegavajte one koje su mekane ili gnjecave. Zrela, sočna pomorandža ima i sladak, citrusni miris, naročito kod drške. Ako narandža nema primjetan citrusni miris, vjerovatno ni ukus neće biti naročit.

Šta raditi sa suvom narandžom?

A šta ako ne možete da pronađete sočnu narandžu? Markez preporučuje da od mlitavih ili suvih nararandži napravite marmeladu. Još jedna ukusna ideja: koristite trake kore za ukrašavanje koktela i iskoristite njihova aromatična ulja, a sredinu bacite ili kompostirajte.

ključevi

Hronika

Potvrđena optužnica zbog lažne prodaje stanova

Ako iscijedite sok, ali on nije naročito ukusan, dodajte neke „živahnije“ sastojke poput đumbira i soja-sosa kako biste napravili osvježavajuću marinadu za piletinu ili škampe. U svakom slučaju, dobićete kiselost koja će poboljšati ukus brzih večera tokom radne sedmice.

Podijeli:

Tagovi :

narandža

Voće

citrusi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

klkuč, nekretnina, vrata

Hronika

Potvrđena optužnica zbog lažne prodaje stanova

1 h

0
Жестока расправа у ''Звездама Гранда'': Цеца одбрусила Кеби

Scena

Žestoka rasprava u ''Zvezdama Granda'': Ceca odbrusila Kebi

1 h

0
Мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника: ''Нису ми дали ни да путујем са Емом''

Srbija

Majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Nisu mi dali ni da putujem sa Emom''

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Tri znaka koja nikad neće imati prazne džepove: Novac će im stalno dolaziti

1 h

0

Više iz rubrike

Научници су открили која је деценија живота најисцрпљујућа

Savjeti

Naučnici su otkrili koja je decenija života najiscrpljujuća

7 h

0
Ова грешка може уништити телевизор, а многи је праве

Savjeti

Ova greška može uništiti televizor, a mnogi je prave

19 h

0
Додајте само једну ствар у бубањ и кухињске крпе ће засијати као нове

Savjeti

Dodajte samo jednu stvar u bubanj i kuhinjske krpe će zasijati kao nove

20 h

0
У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени

Savjeti

U februaru pospite ovaj prah oko ruža i cvjetaće neprestano do jeseni

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Dodik sa Zampolijem: Susret dolazi u kontinuitetu veoma uspješne posjete Vašingtonu

16

19

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

16

18

Influenserka (24) pronađena mrtva u stanu: Razvela se prije mjesec dana, policija sumnja na jedno

16

07

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

16

04

Vučić: Sa Dodikom o svim pitanjima od značaja za Srbiju i Srpsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner