U februaru pospite ovaj prah oko ruža i cvjetaće neprestano do jeseni

Svi sanjamo o onim ružama iz kataloga koje se savijaju od krupnih cvjetova. Rješenje zapravo stoji u kaminu ili šporetu na drva. To je bukvalno „infuzija“ za vaš ružičnjak.
Ruže u februaru treba očistiti od starog lišća i nahraniti drvenim pepelom. Drveni pepeo je bogat kalijumom i kalcijumom, što direktno jača korijen i tjera biljku da stvara pupoljke neprestano od maja pa sve do prvih mrazeva.
Kupovna đubriva često forsiraju samo list, pa dobijete žbun koji je zelen, a nigdje cvijeta. Pepeo radi drugu stvar:
Jača imunitet: Ruže postaju otpornije na pepelnicu i crnu pegavost.
Popravlja tlo: Neutrališe kiselost u kojoj se razvijaju bolesti.
Daje boju: Cvjetovi budu toliko intenzivni da komšije misle da koristite filtere na slikama.
Svaka biljka najbolje reaguje na ono što je prirodno. Fora je u tome što svi misle da je pepeo otpad, a zapravo je čisto zlato za zemlju.
Nema tu velike nauke, ali jedna greška može sve da pokvari. Prati ove korake:
Očisti bazu: Skloni sve ostatke od prošle godine da „otvoriš“ put do korijena.
Doziraj pametno: Dvije šake pepela po žbunu su sasvim dovoljne.
Samo drvo: Koristi pepeo isključivo od drveta (bukva, hrast, voćke). Nikako ugalj ili lakirani namještaj!
Umiješaj u zemlju: Nemoj samo da ostaviš na površini, lagano okopaj oko ruže.
Iskreno, najveća greška koju ljudi prave je čekanje marta. Ruže u februaru već počinju da se „bude“ ispod zemlje. Ako ih sada nahranite, one dobijaju snagu prije nego što krene prava sezona.
