U februaru pospite ovaj prah oko ruža i cvjetaće neprestano do jeseni

Svi sanjamo o onim ružama iz kataloga koje se savijaju od krupnih cvjetova. Rješenje zapravo stoji u kaminu ili šporetu na drva. To je bukvalno „infuzija“ za vaš ružičnjak.

Šta uraditi sa ružama u februaru?

Ruže u februaru treba očistiti od starog lišća i nahraniti drvenim pepelom. Drveni pepeo je bogat kalijumom i kalcijumom, što direktno jača korijen i tjera biljku da stvara pupoljke neprestano od maja pa sve do prvih mrazeva.

Zašto običan pepeo „pobjeđuje“ kupovnu hemiju?

Kupovna đubriva često forsiraju samo list, pa dobijete žbun koji je zelen, a nigdje cvijeta. Pepeo radi drugu stvar:

Jača imunitet: Ruže postaju otpornije na pepelnicu i crnu pegavost.

Popravlja tlo: Neutrališe kiselost u kojoj se razvijaju bolesti.

Daje boju: Cvjetovi budu toliko intenzivni da komšije misle da koristite filtere na slikama.

Svaka biljka najbolje reaguje na ono što je prirodno. Fora je u tome što svi misle da je pepeo otpad, a zapravo je čisto zlato za zemlju.

Kako se pravilno nanosi ovaj „domaći eliksir“?

Nema tu velike nauke, ali jedna greška može sve da pokvari. Prati ove korake:

Očisti bazu: Skloni sve ostatke od prošle godine da „otvoriš“ put do korijena.

Doziraj pametno: Dvije šake pepela po žbunu su sasvim dovoljne.

Samo drvo: Koristi pepeo isključivo od drveta (bukva, hrast, voćke). Nikako ugalj ili lakirani namještaj!

Umiješaj u zemlju: Nemoj samo da ostaviš na površini, lagano okopaj oko ruže.

Iskreno, najveća greška koju ljudi prave je čekanje marta. Ruže u februaru već počinju da se „bude“ ispod zemlje. Ako ih sada nahranite, one dobijaju snagu prije nego što krene prava sezona.