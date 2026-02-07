Ovo pomaže da izbacite nikotin iz tijela: Pročistite svoj organizam

Ukoliko pokušavate prestati konzumirati cigarete, postoji nekoliko namirnica koje biste trebali konzumirati kako biste što prije izbacili nikotin iz tijela.

Kopriva je naročito efikasna jer je puna željeza pa djeluje kao sredstvo za detoksikaciju, a također je odlična i u borbi protiv infekcija. Ojačat će vaš organizam, što vam je naročito potrebno dok se rješavate nikotina.

Jedite celer, tikvice, patlidžan, grah i krastavac jer oni smanjuju ovisnost o nikotinu. Nemojte jesti puno slatkog povrća koje ima visok sadržaj šećera, jer prekomjerne količine glukoze aktiviraju područja mozga odgovorna za užitak i zadovoljstvo. Glukoza može potaknuti žudnju.

Narandže sadrže visok nivo vitamina C. Jedenje narandži ubrzava vaš metabolizam kako biste brže uklonili nikotin i smanjili stres. Kivi vam također pomaže da eliminišete nikotin iz tijela i nadoknadite nivo vitamine A, C i E koje pušenje smanjuje.

Republika Srpska Predložena zabrana pušenja u zatvorenim prostorima

Sok od mrkve sadrži vitamine A, B, C i K koji pomažu u eliminaciji nikotina iz tijela. Nikotin oštećuje vašu kožu, a sok od mrkve bogat je spomenutim vitaminima koji su dobri za njen oporavak.

Brokule imaju visok nivo vitamina B5 i C kojima ćete ojačati organizam. Brokula sadrži supstancu koja štiti pluća od oštećenja uzrokovanih toksinima.

Špinat je bogat vitaminima i folnom kiselom pa je će vam i on poslužiti da se riješite nikotina.

(kliks)