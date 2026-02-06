Logo
Ako imate visok pritisak budite oprezni sa ovim namirnicama

06.02.2026

11:05

Ако имате висок притисак будите опрезни са овим намирницама
Foto: Pixabay

Kako bi se smanjio rizik od hipertenzije, preporučuje se ograničavanje unosa hrane bogate zasićenim mastima i natrijumom.

Upravo skrivena so u namirnicama koje svakodnevno konzumiramo često predstavlja najveći problem naročito kada je reč o industrijski prerađenoj hrani.

Nova studija istraživača sa Medicinskog fakulteta Džons Hopkins ukazuje da plan ishrane sa niskim sadržajem natrijuma i zasićenih masti, poznat kao DASH dijeta, može značajno doprinijeti sniženju krvnog pritiska kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Kiseli krastavčići

Omiljeni dodatak sendvičima može biti direktno povezan s povišenim krvnim pritiskom.

Iako sadrže određene hranljive sastojke, kiseli krastavčići imaju izuzetno visok sadržaj natrijuma.

"Jedan veliki kiseli krastavac sadrži više od dvije trećine idealne dnevne količine natrijuma za odraslu osobu", upozorava registrovana dijetetičarka Devon.

Kokosovo ulje

Često se predstavlja kao zdravija alternativa puteru ili masti, ali nutricionisti upozoravaju na oprez.

Kokosovo ulje sadrži oko 90 odsto zasićenih masti, što je više nego u puteru, goveđoj ili svinjskoj masti.

Profesor Volter Vilet sa Harvardske škole javnog zdravlja ističe da prekomeran unos zasićenih masti može negativno uticati na zdravlje srca, prenosi 24sedam.

Hljeb

Malo ko hljeb povezuje s visokim sadržajem soli, ali upravo on može značajno doprinijeti dnevnom unosu natrijuma.

Jedno parče hljeba u proseku sadrži između 100 i 200 miligrama natrijuma, što znači da sendvič može obezbjediti i do polovine preporučene dnevne količine.

