Zašto sve više ljudi ostavlja plastične flaše na balkonima?

Zašto mnogi više ne bacaju plastične flaše, već ih drže na balkonima? Odgovor je toliko jednostavan, a opet ga se malo ko sjeti.

Ako ste posljednjih mjeseci primijetili plastične flaše zabodene u saksije ili vezane uz balkonsko cvijeće, niste jedini. Na prvi pogled, ovaj prizor djeluje čudno, gotovo kao da je neko ostavio otpad među njegovanim biljkama. Međutim, iza toga stoji izuzetno praktičan razlog: domišljati ljubitelji zelenila pronašli su način da njihove biljke dobijaju vodu postepeno, čak i kada vlasnici nisu kod kuće.

U vrijeme kada putujemo češće nego ranije, a tempo života nam ne ostavlja mnogo prostora za svakodnevne obaveze, ovaj mali trik postaje spas za svaki dom.

Kada nastaje najveći problem za vaše cvijeće?

Sobne i balkonske biljke najčešće stradaju u dva kritična perioda:

tokom ljetnjih žega, kada vlaga munjevito isparava

tokom vašeg odsustva, bilo da je u pitanju vikend-putovanje ili duži odmor

Dovoljno je svega nekoliko dana bez pažnje da zemlja potpuno dehidrira, a listovi počnu da venu. Upravo zato mnogi biraju plastične flaše kao rješenje koje je besplatno, a funkcioniše bez ikakvih komplikacija.

Zašto su plastične flaše idealan saveznik?

Plastične flaše su dostupne svima i u samo nekoliko koraka postaju rezervoar koji uspješno mijenja skupe sisteme za navodnjavanje. Glavna prednost je očigledna ušteda novca, jer vam nije potrebna nikakva profesionalna oprema, a cijeli sistem možete napraviti sami za svega nekoliko minuta.

Pored brzine, ključna je i preciznost kojom biljka dobija vodu ravnomjerno, čime se u potpunosti eliminiše rizik od „potapanja“ korijena. Na kraju, ovakva autonomija je idealno rješenje za putovanja i praznike, jer vam omogućava da se opustite dok vaš „kućni sistem“ obavlja sav posao.

Kako funkcioniše ovaj „samostalni“ sistem zalivanja?

Princip je genijalan u svojoj jednostavnosti – voda se otpušta direktno u zonu korijena. Evo kako da to uradite:

uzmite čep flaše i napravite nekoliko sitnih rupica koje će kontrolisati protok

napunite flašu vodom i postavite je naopačke, čvrsto je zabadajući u zemlju

Tajna uspjeha: kako se zemlja suši, ona prirodno „povlači“ vlagu kroz rupice. Na taj način biljka sama sebe zaliva u skladu sa svojim potrebama.

Prije nego što se u potpunosti oslonite na ovaj trik, važno je da ga testirate bar dan ili dva prije nego što zaključate vrata stana.

Obratite pažnju na veličinu rupica – ako su prevelike, voda će iscuriti prebrzo; ako su premale, zemlja će ostati suva. Pravilno testiranje garantuje da će vas po povratku dočekati svježe i bujno cvijeće.