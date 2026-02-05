Logo
Pao bitkoin, evo kolika mu je vrijednost

05.02.2026

13:30

Пао биткоин, ево колика му је вриједност
Foto: pexels/David McBee

Vrijednost bitkoina pala je za osam odsto i njena trenutna vrijednost je ispod 70.000 dolara, prvi put od 6. novembra 2024. godine, pokazuju podaci na berzi "Bajnens".

Na "Bajnensu", najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta, jedan bitkoin se prodaje po cijeni od 69.994,2 dolara.

"Smatramo da je ovaj veliki pad /vrijednosti bitkoina/ uglavnom posljedica masovnog povlačenja sredstava iz ETF fondova. Ovi fondovi bilježe odlive u iznosu od više milijardi dolara mjesečno, još od oktobra 2025. godine", naveli su u izvještaju finansijski analitičari Dojče banke.

илу-таблете-лијекови-04092025

Zdravlje

Građani BiH najviše novca ostavljaju za ove lijekove

Predočili su i podatak da su američki ETF fondovi u januaru zabilježili odlive veće od tri milijarde dolara, nakon odliva od oko dvije milijarde u decembru i sedam milijardi dolara u novembru prošle godine.

Prema njihovim riječima, taj trend je doveo do smanjenja interesovanja za digitalnu imovinu, i učinilo povjerenje u kriptovalute krhkim.

"Ova kontinuirana prodaja ukazuje na to da investitori gube interesovanje, a da ukupni pesimizam u vezi sa kriptovalutama raste", navodi se u zaključku analize.

