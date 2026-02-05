Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

Izvor:
ATV
05.02.2026
10:06
Komentari:0
Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće sutra ukupno 178.300.000 KM za januarske penzije koje su redovnim godišnjim usklađivanjem uvećane za 6,45% u odnosu na decembarsku penziju.
Prosječna penzija za januar iznosi 695 KM i čini 44% prosječne plate isplaćene za decembar.
