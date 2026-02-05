Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće sutra ukupno 178.300.000 KM za januarske penzije koje su redovnim godišnjim usklađivanjem uvećane za 6,45% u odnosu na decembarsku penziju.

Prosječna penzija za januar iznosi 695 KM i čini 44% prosječne plate isplaćene za decembar.

Usvojenim Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM nego u 2025. godini.