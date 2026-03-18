Stiže mladi Mjesec u Ribama: Evo kako će uticati na svaki znak

Mladi Mjesec u Ribama pojaviće se 18. marta, a s njim stižu završeci, rješenja i zaključivanje nekih poglavlja. Budući da se ova mjesečeva mijena odvija u vodenom znaku Riba - posljednjem znaku zodijaka – ovaj period donijeće promišljanje uoči novog početka.

Poznati astrolog Kajl Tomas objasnio je za People da je energija ovog vodenog znaka "usko povezana s duhovnošću, kreativnošću, srodnim dušama, misticizmom i iscjeljenjem".

Zbog toga ćemo, kaže, imati bolji pristup tim energijama.

Prema Tomasu, u igri je mnogo astroloških činjenica dok se približavamo sezoni Ovna. Prvi je taj što je ovaj Mjesec u egzaktnom sekstilu s Uranom.

"To garantuje poticajna iskustva i uzbudljive događaje", kaže Tomas i dodaje da bismo u ovom periodu trebali aktivno tražiti prilike.

"Budite pustolovni i svijet bi vas mogao nagraditi, i lično i profesionalno", kaže on.

U ovom su periodu izgledni slučajni susreti, a sile privlačnosti vući će nas prema novim horizontima.

"Imajte na umu da će se svima raspoloženje brzo mijenjati", upozorava on.

Zbog toga se neki ljudi mogu "ponašati čudno ili d‌jelovati neobično, jedinstveno, ekscentrično ili odbojno, ali ako smo otvorenog uma, mogli bismo otkriti da smo sposobniji vid‌jeti izvan vlastitih okvira".

Tomas savjetuje da pokušamo uravnotežiti ova mračna raspoloženja, koja se mogu pojaviti, s osjećajem nade. Budući da je Neptun, vladar ove lunacije, u sekstilu s Uranom i Plutonom, moći ćemo pronaći preobraženje u svojim životima, ciljevima i odnosima, posebno ako nas vode saosjećanje i istina.

Ovan

Ovnovi, vrijeme je za njegu i brigu o sebi. Tomas kaže da će vam ovaj mladi Mjesec pomoći da se "opustite, odmorite i napunite baterije". San će vam u ovom razdoblju biti dubok, a snovi proročanski. Imaćete priliku isplanirati kako želite izgraditi svoj život u nadolazećoj godini, ali i čega se trebate osloboditi kako biste pronašli sreću.

"Usredotočite se na smanjenje anksioznosti i na svoje mentalno zdravlje", savjetuje Tomas.

Bik

Bikovi, vi ste trenutno najzanimljivije osobe u gradu. Tomas otkriva da je vaš društveni život sada ispunjen energijom te da biste mogli osjetiti nadahnuće za posjećivanje događaja ili druženje s prijateljima.

"Uzmite svoju ploču vizija i odlučite kojim težnjama se želite odmah posvetiti u nadolazećim mjesecima te ih počnite ostvarivati", kaže on.

Blizanci

Popnite se na prestolje, Blizanci. Tomas kaže da je sada vrijeme u kojem će vaš profesionalni život doživjeti uzlet.

"Očekuju vas novi putevi u karijeri, a mogli biste dobiti i priliku da zakoračite prema većoj moći, uspjehu ili priznanju", dodaje.

"Ako ste nezadovoljni svojim trenutnim napretkom, sada se dodatno potrudite i pokušajte se okrenuti smjeru koji vas više ispunjava ili potražite bolji posao."

Rak

Rakovi, mudrost se pronalazi samo ako ste voljni istražiti nepoznato. Sada je vrijeme da se prepustite "novim pustolovinama koje vas nadahnjuju", kaže Tomas. Ovo bi moglo biti dobro vrijeme za putovanja ili međunarodne poslovne odnose, dok bi se drugi mogli okrenuti novim akademskim poduhvatima.

"Ako ste duhovni, mogli biste biti pozvani na svježe perspektive ili se uključiti u neki religijski put. U svakom slučaju, razmišljajte izvan okvira", pojašnjava Tomas.

Lav

Lavovi, intimnost će za vas biti važna tema nakon mladog Mjeseca.

"Mogli biste se posebno usredotočiti na pregovaranje o novom načinu saradnje s nekim u poslu ili ljubavi", upozorava Tomas. Otvoreno recite ako smatrate da postoji neravnoteža kako bi se vaše potrebe ispunile.

"Ista bi lunacija takođe mogla ppkrenuti promjenu u vašim finansijama, bilo u obliku bonusa, nagodbe, autorskog honorara, ulaganja ili paketa beneficija", kaže on.

D‌jevica

Zaplešite sa svojom srodnom dušom, D‌jevice. "Mladi Mjesec vam se smiješi i daje vam snagu da se ujedinite s nekim ko vam je srodna duša u ljubavi ili poslu", kaže Tomas.

Ako ste slobodni, sada biste mogli pronaći nekoga s dugoročnim potencijalom, a parovi u vezi mogli bi se naći u razgovoru o sljedećem velikom koraku.

"Zajedništvo će u ovo vrijeme biti blagoslovljeno", dodaje Tomas.

Vaga

Vage, vrijeme je za akciju, bićete zaposleniji više nego ikad. Vaša dnevna rutina biće u prvom planu i moraćete uravnotežiti produktivnost sa svim ostalim odgovornostima u životu.

Poslodavac bi vam mogao dodijeliti više posla, a obveze će se gomilati i geberalno u životu.

"Sada dobro procijenite svoju ravnotežu između poslovnog i privatnog života kako se ne biste iscrpili i kako bi vam ostalo vremena za zdrave navike poput vježbanja", kaže Tomas.

Škorpija

Škorpije, pripremite se na uzbuđenja. Zabava, strast i romantika uskoro će ispuniti vaš život.

"Ovo je najvažnija lunacija u godini za samce da izađu i pokrenu stvari, dogovarajući što više spojeva", kaže Tomas.

"Neko zaista poseban mogao bi vam zapaliti srce i strasti."

Ako ste u vezi, pokušajte sada ponovno zapaliti iskru.

"Plodnost i kreativnost takođersu sada naglašeni", napominje Tomas.

Strijelac

Udobno se smjestite kod kuće, Strijelci.

"Iako ste inače uvijek u potrazi za novim horizontima, ovaj mladi Mjesec zapravo će istaknuti vaš kućni život i porodicu", kaže on.

"Imate priliku napraviti promjenu, bilo da se radi o preuređenju ili preseljenju, ili se čak zbližiti sa svojom rodbinom."

Nadajmo se da se sada osjećate smirenije i radosnije.

Jarac

Jarčevi, vrijeme je da vas se čuje. Tomas otkriva da je vaš glas sada pojačan. Ako se osjećate nadahnuto, započnite rad na uzbudljivim projektima pisanja, govorništva, oglašavanja ili brendiranja.

"Budući da je vaša intelektualna strana naglašena, mogli biste naučiti i mnogo novih koncepata koji vam pomažu da zakoračite u uzbudljive nove smjerove", dodaje.

U ovo biste vrijeme također mogli putovati i družiti se s braćom i sestrama.

Vodolija

Vrijeme je za zaradu. Mladi Mjesec mogao bi donijeti veliku pobjedu u vašem finansijskom životu.

"Mogla bi vam stići uzbudljiva ponuda za posao, povišica, unosan klijent ili pozamašan ček", najavljuje Tomas.

Nemojte čekati - "krenite u akciju i ostvarite to".

Ujedno, sada je dobro vrijeme i za procjenu vašeg proračuna.

Ribe

Ribe, vaša je rođendanska sezona i vi ste u centru pažnje. Ovo je "najvažniji" mladi Mjesec u godini.

"Istupite, preuzmite moć u svoje ruke i zatražite od svemira tačno ono što želite", savjetuje Tomas.

"Iskoristite sedmicu koja slijedi nakon ove lunacije kako biste nacrtali novi put. Budite odlučni u svojim riječima i d‌jelima i gledajte kako vam se vrata otvaraju kamo god krenuli."

