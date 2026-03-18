Ova 2 znaka ulaze u zlatno doba

Poznata astrološkinja Vasilisa Volodina najavljuje da kraj marta 2026. donosi snažan nalet pozitivne energije, posebno za Ovnove i Rakove.

Nakon turbulentnog perioda, pred ova dva znaka otvara se vrijeme napretka, ljubavi i unutrašnje ravnoteže.

Ovan

Ovan konačno ubira plodove svog truda moguć je finansijski uspjeh, napredovanje u karijeri ili pokretanje novog posla. Ljubavni odnosi postaju stabilniji, a samopouzdanje jača.

Ključni savjet: mudro upravljajte novcem i ne sumnjajte u svoje sposobnosti.

Rak

Rak ulazi u fazu kreativnog procvata i emotivne harmonije. Njihov rad biće primjećen i nagrađen, a intuicija im pomaže da donesu dobre odluke. U ljubavi su mogući važni koraci, poput vjeridbi ili produbljivanja veze.

Astrološkinja savjetuje oba znaka da hrabro slede svoje ciljeve, vjeruju u sebe i iskoriste ovaj kosmički vetar u leđa jer kraj marta može označiti početak novog, uspješnijeg poglavlja u njihovim životima, prenosi Informer.