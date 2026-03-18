Iran pogubio muškarca optuženog da je špijunirao za Mosad

Rano jutros, Iran je pogubio muškarca optuženog za špijunažu za izraelsku obavještajnu agenciju Mosad.

- Smrtna kazna izraelskom špijunu, koji je oficirima Mosada pružio slike i informacije o osjetljivim oblastima u zemlji, izvršena je jutros nakon što je prošla kroz pravni postupak i dobila odobrenje Vrhovnog suda - prenijela je iranska agencija Tasnim.

Svijet Izraelska vojska napala ciljeve Hezbolaha u Libanu

Kako je navedeno, muškarca je regrutovala izraelska obavještajna služba na mreži dok je bio u Švedskoj, nakon što je objavio svoje podatke na linku za oglašavanje grupnih putovanja.

Prvi kontakt je navodno ostvario oficir Mosada koji govori persijski, dodaje se u izvještaju.

Uhapsila ga je Iranska revolucionarna garda (IRGC) u junu prošle godine u Iranu, tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom.

Banja Luka Više banjalučkih ulica danas bez struje

Kako se navodi, posjedovao je sofisticiranu špijunsku, obavještajnu i satelitsku komunikacionu opremu, a kod njega je nađeno i 30.000 evra u gotovini.