Iran pogubio muškarca optuženog da je špijunirao za Mosad

Izvor:
Tanjug
18.03.2026
07:36
Komentari:0
Rano jutros, Iran je pogubio muškarca optuženog za špijunažu za izraelsku obavještajnu agenciju Mosad.
- Smrtna kazna izraelskom špijunu, koji je oficirima Mosada pružio slike i informacije o osjetljivim oblastima u zemlji, izvršena je jutros nakon što je prošla kroz pravni postupak i dobila odobrenje Vrhovnog suda - prenijela je iranska agencija Tasnim.
Kako je navedeno, muškarca je regrutovala izraelska obavještajna služba na mreži dok je bio u Švedskoj, nakon što je objavio svoje podatke na linku za oglašavanje grupnih putovanja.
Prvi kontakt je navodno ostvario oficir Mosada koji govori persijski, dodaje se u izvještaju.
Uhapsila ga je Iranska revolucionarna garda (IRGC) u junu prošle godine u Iranu, tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom.
Kako se navodi, posjedovao je sofisticiranu špijunsku, obavještajnu i satelitsku komunikacionu opremu, a kod njega je nađeno i 30.000 evra u gotovini.
Svijet
27 min0
Svijet
35 min0
Svijet
45 min0
Svijet
9 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu