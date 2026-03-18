Iran pogubio muškarca optuženog da je špijunirao za Mosad

Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

Rano jutros, Iran je pogubio muškarca optuženog za špijunažu za izraelsku obavještajnu agenciju Mosad.

- Smrtna kazna izraelskom špijunu, koji je oficirima Mosada pružio slike i informacije o osjetljivim oblastima u zemlji, izvršena je jutros nakon što je prošla kroz pravni postupak i dobila odobrenje Vrhovnog suda - prenijela je iranska agencija Tasnim.

илу-ракета-балистичка ракета

Kako je navedeno, muškarca je regrutovala izraelska obavještajna služba na mreži dok je bio u Švedskoj, nakon što je objavio svoje podatke na linku za oglašavanje grupnih putovanja.

Prvi kontakt je navodno ostvario oficir Mosada koji govori persijski, dodaje se u izvještaju.

Uhapsila ga je Iranska revolucionarna garda (IRGC) u junu prošle godine u Iranu, tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom.

Kako se navodi, posjedovao je sofisticiranu špijunsku, obavještajnu i satelitsku komunikacionu opremu, a kod njega je nađeno i 30.000 evra u gotovini.

