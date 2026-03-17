Logo
Large banner

Američka plutajuća tvrđava se raspada? Nosač aviona hitno napušta Bliski istok

Izvor:

Agencije

17.03.2026

22:49

Komentari:

0
Америчка плутајућа тврђава се распада? Носач авиона хитно напушта Блиски исток
Foto: Tanjug / AP / Giannis Angelakis

Američki nosač aviona "Džerald R. Ford" trebalo bi sljedeće nedjelje da se vrati u bazu na Kritu radi dopune goriva i moguće istrage požara koji je izbio na brodu, prenosi Katimerini, pozivajući se na izvore.

Izvor navodi da se istražuje i mogućnost da je požar namjerno izazvan, kako bi se okončalo produženo angažovanje broda.

Nosač aviona "Džerald R. Ford" je trenutno raspoređen na Bliskom istoku u okviru operacija SAD, očekuje se u NATO bazi u zalivu Suda na Kritu. Brod je prošlog februara proveo četiri dana u bazi u zalivu Suda na Kritu, snabdijevajući se zalihama, prije nego što se uputio ka istočnom Mediteranu.

Kako je ranije objavio Njujork tajms, požar je izbio 12. marta u dijelu broda gdje se nalazi glavna perionica i trajao je 30 sati, a više od 600 članova posade ostalo je bez svojih ležajeva i privremeno je smešteno na improvizovanim mjestima za spavanje.

Sumnja se da je požar podmetnut

Brod, sa 4.500 mornara i pilota lovaca, trenutno je u svom 10. mjesecu raspoređivanja, najdužem od Vijetnamskog rata, navodi njujorški list, pozivajući se na izjave mornara i vojnih zvaničnika.

Članovima posade je rečeno da će njihovo raspoređivanje vjerovatno biti produženo do maja, što bi ih dovelo do cijele godine na moru, dvostruko duže od normalnog raspoređivanja nosača aviona.

Prema zvaničnicima, požar je izbio u ventilacionom otvoru sušare u vešernici i brzo se proširio, ali nije oštetio pogon broda. Mornari su uspjeli da lokalizuju i ugase požar.

Plivaju u fekalijama

- Kada je vatra konačno ugašena, 600 mornara i članova posade ostalo je bez kreveta i od tada spavaju na podovima i stolovima - kazali su zvaničnici.

УСС Џералд Форд

Svijet

Otkriveni šokantni podaci: Američka grdosija koja utjeruje strah u kosti ima ogroman problem

General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba vojske SAD saopštio je u petak da je dvoje članova posade povređeno u požaru.

Nosač je i dalje potpuno operativan, ali problemi sa održavanjem, uključujući kvarove na 650 toaleta i odloženi period remontnih radova, ukazuju na opterećenje broda. Pentagon planira da nosač "Džordž H.W. Buš" zamijeni "Ford" na Bliskom istoku.

Podijeli:

Tagovi :

USS Džerald R. Ford

nosač aviona

Amerika

Iran

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner