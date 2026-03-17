Pala je s petog sprata, pridigla se, pa otišla prije nego što je došla Hitna

17.03.2026

22:38

Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна
Foto: Printscreen/Facebook

Neimenovana žena iz ruskog grada Orska pala je sa petog sprata dok je, kako se navodi, pokušavala da očisti klima-uređaj kroz prozor svog stana.

Dramatičan trenutak zabilježila je kamera sa susjedne zgrade, koja je snimila ne samo sam pad, već i ono što je uslijedilo.

Prema dostupnim informacijama, žena je nakon pada ostala da leži na tlu oko deset minuta. Međutim, ono što je uslijedilo iznenadilo je sve – uspjela je da se pribere, ustane i samostalno se vrati u svoj stan.

Doktorima rekla da se osjeća dobro

Svjedoci ovog događaja odmah su pozvali Hitnu pomoć, zabrinuti zbog težine situacije. Ipak, prema navodima ruskih medija, žena je po dolasku ljekara otvorila vrata i rekla da se osjeća dobro, prenosi Blic.

Za sada nije poznato da li je ipak pristala da ode u bolnicu, niti kakve je eventualne povrede zadobila prilikom pada sa velike visine.

