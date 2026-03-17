Partizan nakon preokreta savladao Dubai

17.03.2026

Партизан након преокрета савладао Дубаи
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši "Partizana" večeras su u Beogradu savladali ekipu "Dubaija" 88:74 u zaostalom meču 30. kola Evrolige.

Vodio je "Dubai" i 16 poena u drugoj četvrtini, ali se na odmor otišlo sa devet poena prednosti za goste.

Meč je odlučila treća dionica kojom je "Partizan" preokrenuo utakmicu dobivši je 25:10.

Crno-bijeli su bili bolji i u četvrtoj dionici slavivši 25:17.

Najefikasniji u timu "Partizana" bili su Karlik Džons sa 21 poenom i Isak Bonga sa 14 koševa.

"Partizan" sada ima 11 pobjeda i 20 poraza, a "Dubai" 16 pobjeda i 15 poraza.

Sljedeću utakmicu crno-bijeli gostuju u Parizu.

