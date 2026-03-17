Nezapamćen presedan: Senegalu oduzeta titula prvaka Afrike i dodijeljena Maroku!

Fudbalski svijet potresla je jedna od najšokantnijih odluka u novijoj istoriji – reprezentaciji Senegala oduzeta je titula Kupa afričkih nacija, a za novog šampiona proglašen je Maroko službenim rezultatom 3:0!

Finale Kupa Afričkih Nacija između Maroka i Senegala je bio jedan od najdramatičnijih sportskih događaja u 2025. godini.

Maroko je imao penal za pobjedu u regularnom dijelu koji nije iskoristio, da bi Senegalci na kraju slavili poslije produžetaka 1:0.

Pored toga, meč je obilježilo toliko neviđenih stvari i na terenu i van njega o kojima bi trebalo nekoliko sati da se sve prepriča.

Da tu ne bude kraj, imali smo i treće poluvrijeme i titula je Senegalu oduzeta.

Oglasilo se Apelaciono vijeće Afričke fudbalske konfederacije

Apelaciono vijeće Afričke fudbalske konfederacije (CAF) donijelo je konačnu odluku u vezi sa finalnom utakmicom Afričkog kupa nacija (AFCON) 2025. u Maroku.

🚨🇲🇦 BREAKING: Morocco have been announced as AFCON winners with final result overturned by CAF.



Senegal have been declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners by official statement.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

Prema zvaničnom saopštenju, reprezentacija Senegala izgubila je meč za trofej službenim rezultatom 3:0 u korist Maroka, čime je domaća selekcija i zvanično proglašena pobjednikom takmičenja.

Nakon razmatranja žalbe koju je uložio Fudbalski savez Maroka (FRMF) u vezi sa primjenom članova 82. i 84. Pravilnika takmičenja, Apelaciono vijeće CAF-a proglasilo je žalbu formalno dopuštenom i u potpunosti je usvojilo. Samim tim, prethodna odluka Disciplinske komisije CAF-a stavljena je van snage.

Vijeće je utvrdilo da ponašanje reprezentacije Senegala predstavlja jasno kršenje Pravilnika Afričkog kupa nacija, te je u skladu s tim odlučeno da Senegal gubi utakmicu, a susret se registruje rezultatom 3:0 za Maroko.

Pored rješavanja pitanja pobjednika, Apelaciono vijeće se očitovalo i o nizu incidenata te disciplinskih prekršaja koji su se stavljali na teret domaćinu takmičenja. Kada je riječ o marokanskom reprezentativcu Ismaelu Saibariju, žalba je djelimično usvojena. Iako je potvrđeno njegovo nedolično ponašanje, kazna mu je smanjena na dvije utakmice suspenzije, od čega je jedna uslovna, dok je drakonska novčana kazna od 100.000 dolara u potpunosti poništena.

Takođe, potvrđena je odgovornost Fudbalskog saveza Maroka za ponašanje skupljača lopti, ali je novčana kazna za taj propust smanjena na 50.000 dolara. S druge strane, žalba Maroka na incident ometanja VAR i OFR prostora u potpunosti je odbijena, pa tako ostaje na snazi stroga kazna od 100.000 dolara.

Na kraju, žalba povodom korišćenja lasera sa tribina je djelimično usvojena, te je kazna Fudbalskom savezu Maroka smanjena na 10.000 dolara, dok su svi ostali zahtjevi za odštetu ili dodatno ublažavanje kazni zvanično odbačeni.