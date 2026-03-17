Logo
Large banner

Dodik: Evropa izgubila značajan dio političkog i ekonomskog kapacitete

Izvor:

SRNA

17.03.2026

22:28

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Evropa je izgubila značajan dio političkog i ekonomskog kapaciteta, a politički lideri se suočavaju sa padom podrške unutar sopstvenih država, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik i dodao da rukovodstvo Republike Srpske pravilno razumije aktuelna dešavanja u svijetu.

Dodik je ocijenio da današnja Evropa prolazi kroz ozbiljnu krizu, a posebno je istakao nedostatak jasnog liderstva.

On se kritički osvrnuo na strukturu evropskog rukovodstva, uključujući Ursulu fon der Lajen i Kaju Kalas, uz ocjenu da Evropa u ovom trenutku nije adekvatno pozicionirana da odgovori na globalne izazove.

Dodik smatra da je Evropi potrebna duboka transformacija međunarodnih odnosa i pozicije u svijetu, te novi pristupi u politici i diplomatiji.

Ukazao je da se politički lideri u Evropi, poput francuskog predjsenika Emanuela Makrona ili aktuelnog njemačkog kancelara, suočavaju sa padom podrške unutar sopstvenih država.

- Slično važi i za britanske političke lidere, što ukazuje na šire nezadovoljstvo građana. Evropski lideri danas nemaju dovoljno političke stabilnosti ni jasnu strategiju za rješavanje ključnih problema - rekao je Dodik, obraćajući se uoči premijere dokumentarnog filam "Ishod" o egzodusu sarajevskih Srba.

Dodik je naglasio da rukovodstvo Republike Srpske i srpski narod pravilno razumiju aktuelna dešavanja u svijetu, uključujući i specijalnu vojnu operaciju Rusije.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska je od početka odbila mogućnost uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i nije prihvatila usklađivanje sa politikom Brisela o tom pitanju.

- Srpska je odbila da učestvuje u zajedničkim zapadnim platformama koje negativno ocenjuju situaciju u Rusiji - rekao je Dodik.

Podijeli:

Tag :

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Nezapamćen presedan: Senegalu oduzeta titula prvaka Afrike i dodijeljena Maroku!

22

56

"Izgleda kao da ima dvadesetak godina": Slavna glumica privukla najveću pažnju

22

49

Američka plutajuća tvrđava se raspada? Nosač aviona hitno napušta Bliski istok

22

39

Drama na nebu iznad balkanske zemlje: Hitno podignuti borbeni avioni

22

38

Pala je s petog sprata, pridigla se, pa otišla prije nego što je došla Hitna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner