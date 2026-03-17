Počela redovna sjednica NS RS, ovih 16 tačaka su na dnevnom redu

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras Dnevni red 18. redovne sjednice na kojem se nalazi 16 tačaka.

Dnevni red 18. redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske

2. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2026. godinu;

3. Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera – ponovno odlučivanje na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike;

4. Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske - ponovno odlučivanje na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike;

5. Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje - ponovno odlučivanje na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike;

6. Prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske - po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske - po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku - po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske – po hitnom postupku;

10. Nacrt zakona o platnim uslugama;

11. Nacrt zakona o ugostiteljstvu;

12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede (9359 – BA)- po hitnom postupku;

13. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2026. godinu;

14. Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2025. godine;

15. Izvještaj o radu JP Radio – televizija Republike Srpske za 2024. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizija Republike Srpske.

16. Izbor i imenovanja.

Sjednica će biti nastavljena sutra (srijeda) u 10 časova.