Počela redovna sjednica NS RS, ovih 16 tačaka su na dnevnom redu

17.03.2026

Народна скупштина Републике Српске
Počela 18. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a poslanici su usvojili dnevni red na kojem se nalazi 16 tačaka.

Dnevni red 18. redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske

2. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2026. godinu;

3. Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera – ponovno odlučivanje na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike;

4. Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske - ponovno odlučivanje na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike;

5. Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje - ponovno odlučivanje na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike;

6. Prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske - po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske - po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku - po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske – po hitnom postupku;

10. Nacrt zakona o platnim uslugama;

11. Nacrt zakona o ugostiteljstvu;

12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede (9359 – BA)- po hitnom postupku;

13. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2026. godinu;

14. Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2025. godine;

15. Izvještaj o radu JP Radio – televizija Republike Srpske za 2024. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizija Republike Srpske.

16. Izbor i imenovanja.

Sjednica će biti nastavljena sutra (srijeda) u 10 časova.

Pročitajte više

Нови/стари министри положили заклетву

Republika Srpska

Novi/stari ministri položili zakletvu

1 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

NSRS izabrala Minića za predsjednika Vlade

1 h

0
Милан Кнежевић

Republika Srpska

Knežević za ATV: Važno je da se pokaže jedinstvo kada su neke odluke nametnute sa strane

1 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Službeni glasnik objavio ostavku Minića

1 d

0

Više iz rubrike

Нови/стари министри положили заклетву

Republika Srpska

Novi/stari ministri položili zakletvu

1 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

NSRS izabrala Minića za predsjednika Vlade

1 h

0
Милан Кнежевић

Republika Srpska

Knežević za ATV: Važno je da se pokaže jedinstvo kada su neke odluke nametnute sa strane

1 h

0
Синиша Каран и Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Sve odluke Vlade su legalne i legitimne

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Nezapamćen presedan: Senegalu oduzeta titula prvaka Afrike i dodijeljena Maroku!

22

56

"Izgleda kao da ima dvadesetak godina": Slavna glumica privukla najveću pažnju

22

49

Američka plutajuća tvrđava se raspada? Nosač aviona hitno napušta Bliski istok

22

39

Drama na nebu iznad balkanske zemlje: Hitno podignuti borbeni avioni

22

38

Pala je s petog sprata, pridigla se, pa otišla prije nego što je došla Hitna

