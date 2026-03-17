Knežević za ATV: Važno je da se pokaže jedinstvo kada su neke odluke nametnute sa strane

Nekome smeta sve ono što se izdešavalo od ukidanja sankcija Miloradu Dodiku i njegovoj porodici do završenih predsjedničkih izbora, važno je da se pokaže jedinstvo kada su neke odluke nametnute sa strane, rekao je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore.

"Čini mi se da nekome smeta sve ono što se izdešavalo od ukidanja sankcija Miloradu Dodiku i njegovoj porodici do završenih predsjedničkih izbora gdje je pobijedio gospodin Karan pa čak i u onom ponovljenom krugu predsjedničkih izbora i ono što je meni veoma bitno jeste da političke razlike koje postoje u Republici Srpskoj, važno da pokažu homogenost i monolitnost kada su neke nametnute odluke sa strane", kaže Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore.

Građani bez dekreta

Evropska unija treba da shvati i omogući građanima Republike Srpske i Federacije da počnu normalno da funkcionišu bez dekreta jer je BiH navila još od aneksije 1908. godine da ima upravnike, i treba da puste narod Republike Srpske i BiH da žive svoje živote, rekao je Milan Knežević.

"Ne mogu sve stranke da se slože oko svake odluke ali je potrebno pronaći neki zajednički imenitelj, kao što je jasan odnos prema visokom predstavniku ili tom stranom uticaju koji definitivno funkcioniše na strani podjela i potrebi na non stop zavađa i Republiku Srpsku i drugi dio Federacije, a onda i unutar same Republike Srpske da ubacuje razdor", kaže Knežević.

Kada je značajan broj političara iz Republike Srpske htio da Milorad Dodik bude uklonjen i uhapšen kao i njegova porodica je nešto što bez obzira na političke razlike nije bilo prihvatljivo, naglašava Knežević.

"Ja se nadam da će doći neka nova generacija političara koja će drugačije gledati na ove sukobe i razlike koje možemo da vidimo u parlamentu i na svakodnevnoj političkoj sceni. Kao što vidimo da jedan broj političara iz Republike Srpske definitivno radi za interese dijela Federacije koji ne želi dobro Republici Srpskoj", rekao je Knežević.

Bivši američki ambasador u Sarajevu koristeći mehanizme zloupotrebe i manipulacije formirao je pogrešnu sliku od vodstvu Republike Srpske, naglašava Knežević.