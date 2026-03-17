Termoelektrana Stanari podijelila desetine otkaza

Autor:ATV
17.03.2026
18:01
Komentari:2
Termoelektrana Stanari koja je u vlasništvu EFT Grupe podijelila je desetine otpremnina radnika, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske u ostavci Savo Minić.
On je komentarisao probleme u energetskom sektoru i na poslaničko pitanje poručio da se i privatna kompanija kao što je Termoelektrana Stanara suočava sa problemima.
"Danas sam dobio informaciju da TE Stanari u koju smo se svi kleli, koja je bila i jeste dokaz kako nešto dobro funkcioniše, na stotine ljudi prestaje tamo raditi. Poremećaji su na energetskom tržištu. Kada vidite da imate privatnu kompaniju, kada vidite da imate nekoga ko se eksplicitno bavi tim u čitavoj Evropi i svijetu, trguje električnom energijom i ko je bio sinonim funkcionisanja, obavješten sam danas da su tamo mnogi pozvani i dobili su otpremnine da idu kući. Javljaju mi se ljudi. Nema dana bez šoka i problema", rekao je Minić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
02
19
59
19
47
19
45
19
38
Trenutno na programu