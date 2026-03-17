Logo
Large banner

Termoelektrana Stanari podijelila desetine otkaza

Autor:

ATV

17.03.2026

18:01

Komentari:

2
Термоелектрана Станари подијелила десетине отказа
Foto: EFT

Termoelektrana Stanari koja je u vlasništvu EFT Grupe podijelila je desetine otpremnina radnika, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske u ostavci Savo Minić.

On je komentarisao probleme u energetskom sektoru i na poslaničko pitanje poručio da se i privatna kompanija kao što je Termoelektrana Stanara suočava sa problemima.

"Danas sam dobio informaciju da TE Stanari u koju smo se svi kleli, koja je bila i jeste dokaz kako nešto dobro funkcioniše, na stotine ljudi prestaje tamo raditi. Poremećaji su na energetskom tržištu. Kada vidite da imate privatnu kompaniju, kada vidite da imate nekoga ko se eksplicitno bavi tim u čitavoj Evropi i svijetu, trguje električnom energijom i ko je bio sinonim funkcionisanja, obavješten sam danas da su tamo mnogi pozvani i dobili su otpremnine da idu kući. Javljaju mi se ljudi. Nema dana bez šoka i problema", rekao je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (2)
Large banner

Инстаграм лого

Одређен притвор Авганистанцу који је побјегао из просторија ФУП-а

Три знака би ускоро могла да добију неочекивани новац

Минић предложио састав нове Владе

Ево шта пише у Резолуцији коју су посланици усвојили једногласно

Народна скупштина Републике Српске

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

02

19

59

19

47

19

45

19

38

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner