Uzbuna među korisnicima: Meta ukida ovu opciju

17.03.2026

17:59

Foto: Pixabay/Memed_Nurrohmad

Meta je najavila da će od 8. maja 2026. godine ukinuti opciju "end-to-end" enkripcije u Instagram porukama, navodeći kao razlog to što ju je koristio mali procenat korisnika.

Korisnicima će biti omogućeno da preuzmu i sačuvaju svoje razgovore, dok kompanija pokušava da pronađe ravnotežu između privatnosti i sigurnosti na platformi.

Ova funkcija je ranije nudila dodatnu zaštitu komunikacije i dugo je bila tema polemika. Dok su je jedni smatrali ključnom za očuvanje privatnosti, drugi su upozoravali da otežava borbu protiv kriminala na internetu.

Zbog toga je odluka kompanije izazvala različite reakcije među korisnicima i stručnjacima.

Iz Mete poručuju da je glavni razlog za ukidanje činjenica da enkripcija nije bila široko prihvaćena među korisnicima Instagrama. Zbog toga su odlučili da je uklone.

Kraj privatnosti na Instagramu: Šta se dešava?

Prije nego što opcija bude ugašena, korisnici će dobiti obaviještenja i uputstva kako da preuzmu poruke, fotografije i video-snimke, a nekima će možda biti potrebno i ažuriranje aplikacije.

"End-to-end" enkripcija funkcioniše tako što omogućava da sadržaj poruka i poziva vide ili čuju isključivo učesnici komunikacije. Podaci su zaštićeni od hakera, trećih strana, pa čak i same kompanije.

Svaki uređaj ima poseban ključ, pa se poruke zaključavaju kod pošiljaoca i mogu se otvoriti samo kod primaoca.

Ova tehnologija je godinama bila pod lupom različitih organizacija. Organi reda i grupe za zaštitu djece često su upozoravali da potpuno zaštićena komunikacija može otežati otkrivanje nezakonitih aktivnosti, jer pojedinci mogu zloupotrebiti takvu privatnost.

Uklanjanjem enkripcije, Meta vjerovatno pokušava da uskladi zahtjeve regulatora, bezbjednosne potrebe i stvarne navike korisnika.

Ova odluka može ukazivati na namjeru kompanije da olakša kontrolu sadržaja, uz zadržavanje određenog nivoa privatnosti koji smatra prihvatljivijim za širu publiku.

