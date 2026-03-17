Kako pametni telefon postaje vaš lični asistent uz Galaxy AI

Telefon u džepu danas često zna više o našem danu nego što mislimo, gdje idemo, šta fotografišemo, koje aplikacije najčešće otvaramo i kada provjeravamo poruke. Upravo na toj ideji zasniva se nova generacija pametnih telefona - uređaji koji pokušavaju da razumiju kontekst i pomognu korisniku prije nego što uopšte zatraži pomoć.

Sa Galaxy S26 serijom, Samsung dodatno razvija taj koncept kroz Galaxy AI, sistem funkcija koji pokušava da pojednostavi svakodnevno korištenje telefona - od organizacije dana do fotografije i pretrage sadržaja.

Informacije koje dolaze u pravom trenutku

Jedan od načina na koji se to vidi u praksi su funkcije poput Now Brief i Now Bar. Umjesto da korisnik stalno prelazi između aplikacija, telefon može prikazati kratak pregled najvažnijih informacija - podsjetnike, obaveze ili sadržaj koji je relevantan u tom trenutku.

U svakodnevnoj upotrebi to može značiti da telefon ujutro prikaže plan dana, dok tokom dana nudi brze informacije ili prijedloge koji olakšavaju naredni korak. Ideja je jednostavna: manje traženja po telefonu, više brzih i korisnih odgovora.

Kamera koja radi zajedno s korisnikom

Fotografija je već godinama jedna od ključnih funkcija pametnih telefona. Ipak, ono što se mijenja jeste način na koji se fotografije prave i uređuju.

Na Galaxy S26 uređajima vještačka inteligencija pomaže u cijelom procesu, od snimanja do organizacije fotografija. Photo Assist može pomoći pri optimizaciji snimaka, pojednostaviti uređivanje i olakšati pronalaženje sadržaja u galeriji.

Za korisnika to znači da fotografisanje postaje brže i intuitivnije. Umjesto podešavanja parametara, fokus ostaje na trenutku koji se snima.

Snaga hardvera iza AI iskustva

Da bi ovakve funkcije radile brzo i bez zastoja, Galaxy S26 serija oslanja se na novi custom procesor optimizovan za AI zadatke. Tu je i unaprijeđena "vapor chamber" arhitektura koja omogućava efikasno hlađenje tokom zahtjevnih procesa, poput obrade fotografija ili multitaskinga.

Uz dugotrajnu bateriju i brzo punjenje, uređaj može bez problema podržati AI funkcije tokom cijelog dana.

Kako izgleda Galaxy iskustvo u praksi

Za korisnike koji žele vidjeti kako sve to funkcioniše u svakodnevnoj upotrebi, Samsung nudi i opciju Try Galaxy. Riječ je o platformi koja omogućava da se dio Galaxy interfejsa i AI funkcija isproba i prije prelaska na novi uređaj.

Na taj način moguće je dobiti realniji osjećaj kako Galaxy AI funkcioniše u praksi, od organizacije sadržaja do pametnih prečica koje štede vrijeme.

Sve zajedno pokazuje jedan zanimljiv pravac razvoja pametnih telefona: uređaji više nisu samo alati koje koristimo kada nam nešto treba, već tehnologija koja pokušava da prati ritam dana i pomogne u pravom trenutku. Galaxy S26 serija i Galaxy AI upravo su primjer tog pristupa, telefona koji se postepeno pretvara u ličnog digitalnog asistenta.