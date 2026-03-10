Instagram će obavještavati roditelje ako djeca budu pretraživala informacije o samoubistvu

Društvena mreža Instagram, u vlasništvu kompanije Meta, uskoro će početi da upozorava roditelje ako njihova djeca tinejdžeri koriste ovu aplikaciju da bi pretražila sadržaj vezan za samoubistvo ili samopovređivanje.

Ova mjera je dio najnovijih nastojanja kompanije da poboljša bezbjednosne karakteristike dok se suočava sa debatom o tome kako društvene mreže utiču na mlade ljude, prenosi CBS njuz.

Meta je saopštila da će, počev od naredne nedjelje, roditelji koji koriste alat Instagrama za nadzor dobijati poruke, putem mejla, SMS ili Vocapa, o tome da li je njihovo dijete u više navrata tokom kratkog vremenskog perioda tražilo izvijesne sadržaje i izraze vezane za suicid, ili samopovrjeđivanje.

Kako je kompanija navela, porukom će roditelji biti informisani i o tome kako da pristupe osjetljivim razgovorima na temu mentalnog zdravlja.

– Većina tinejdžera ne pokušava da traži sadržaj o samoubistvu i samopovrjeđivanju na Instagramu, a kada to urade, naša politika je da blokiramo ove pretrage, i da ih umjesto toga usmjeravamo ka resursima i telefonskim linijama za pomoć koje mogu da ponude podršku – saopštila je kompanija.

Nova zaštitna mjera biće prvobitno primjenjena u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Kanadi prije nego što bude primijenjena u drugim regionima kasnije ove godine.

U oktobru prošle godine, Meta je takođe uvela ograničenja sadržaja zasnovana na uzrastu koja blokiraju korisnike mlađe od 18 godina da vide rezultate pretrage za određene termine, kao što su “alkohol” ili “krvožedan”.

Kompanija je tada navela da je već zaštitila tinejdžere od rezultata pretrage vezanih za samoubistvo, samopovrjeđivanje i poremećaje u ishrani.

Nove bezbjednosne mjere uslijedile su u trenutku dok u Los Anđelesu traje suđenje o tome da li su platforme, uključujući Jutjub u vlasništvu kompanije Alfabet, namjerno kreirane da stvore zavisnost kod mladih korisnika.

Izvršni direktor kompanije Meta Mark Zakerberg ranije je na suđenju bio suočen sa pitanjima o mladim korisnicima Instagrama i naporima Mete da ih dodatno zaštiti.

Instagram precizira da korisnici moraju da imaju najmanje 13 godina da bi se prijavili na ovu aplikaciju.

Na suđenju je Zakerberg, međutim, priznao da je ovo pravilo teško primjenjivo jer korisnici ponekad lažu u vezi sa godinama.

Kako bi verifikovao godine korisnika, Instagram im traži da prilože detalje kao što su datum rođenja, fotografija i video, prenosi Ubrzanje.rs.