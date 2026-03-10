Logo
Mijenja se obračun penzija za zatvorske policajce

ATV

10.03.2026

18:18

2
Горан Селак
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak pokrenuo je i ispoštovao proceduru izmjena zakona kojima će biti izjednačena prava policajaca u kazneno-popravnim ustanovama sa pravima policije Ministarstva unutrašnjih poslova i Sudske policije Republike Srpske u pogledu penzionisanja.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, koje će se po hitnom postupku u utorak naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, zatvorskim policajcima će se visina penzije ubuduće obračunavati na osnovu pet najpovoljnijih godišnjih plata, kao što je to već regulisano za policijske službenike MUP-a i Sudske policije.

Ovim rješenjem, kako kaže Selak, ispravlja se dugogodišnja nepravda prema ljudima koji svakodnevno brinu o bezbjednosti u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske.

"Naš je zadatak da štitimo one koji štite državu i društvo. Zatvorski policajci rade odgovoran i težak posao i zaslužuju ista prava kao i njihove kolege u drugim bezbjednosnim strukturama Republike Srpske“, poručio je Selak.

Predloženim izmjenama zakona otklanja se pravna nesigurnost, sprečavaju dalji sudski sporovi i obezbjeđuje jednako postupanje prema svim policijskim službenicima Republike Srpske.

Ministar Selak naglasio je da je Republika Srpska snažna onoliko koliko su zaštićeni i poštovani njeni ljudi koji svakodnevno čuvaju red, zakon i bezbjednost društva, te da će institucije nastaviti da jačaju položaj onih koji služe državi i narodu.

Goran Selak

