Sastanak bijeljinske Privredne komore sa privrednicima, prisustvuju Minić i Dodik

U Bijeljini se održava sastanak Područne privredne komore sa privrednicima iz ovog grada.
Sastanku, između ostalih, prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministarka finansija Srpske Zora Vidović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.
