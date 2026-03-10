Logo
Sastanak bijeljinske Privredne komore sa privrednicima, prisustvuju Minić i Dodik

Састанак бијељинске Привредне коморе са привредницима
Foto: ATV

U Bijeljini se održava sastanak Područne privredne komore sa privrednicima iz ovog grada.

Sastanku, između ostalih, prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministarka finansija Srpske Zora Vidović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

Петар Ђокић са управом РиТЕ Гацко

Republika Srpska

Đokić sa upravom RiTE Gacko: Očuvanje stabilnosti rada ključni prioritet

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

