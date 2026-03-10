Đokić sa upravom RiTE Gacko: Očuvanje stabilnosti rada ključni prioritet

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić sastao se danas u Banja Luka sa upravom Rudnik i Termoelektrana Gacko, sa kojom je razgovarao o tekućem poslovanju ovog preduzeća, planovima za naredni period, kao i izazovima u radu.

Tokom sastanka istaknuto je da je očuvanje stabilnosti rada jedan od ključnih prioriteta, te da je neophodno nastaviti aktivnosti usmjerene na sigurno i kontinuirano funkcionisanje ovog značajnog energetskog sistema. Naglašeno je da termoelektrana trenutno na depou raspolaže sa oko 40.000 tona uglja.

Sagovornici su ukazali i na potrebu nastavka mjera optimizacije i racionalizacije troškova, koje su već dale rezultate. Kako je istaknuto, preduzeće je u protekloj godini poslovalo pozitivno upravo zahvaljujući smanjenju troškova.

Ocijenjeno je da je neophodno nastaviti sa daljim smanjenjem troškova kako bi se obezbijedili uslovi za poboljšanje poslovanja preduzeća.

Sagovornici su se saglasili da je zaštita i očuvanje stabilnosti velikih energetskih sistema, kakav je Rudnik i Termoelektrana Gacko, od posebnog značaja, imajući u vidu njihovu važnu ulogu u ukupnom energetskom sektoru Republika Srpska.