Aviokompanija otkazala sve letove ka Abu Dabiju do kraja godine

Izvor:

Tanjug

10.03.2026

16:01

Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Aviokompanija "Britiš ervejs" saopštila je da je otkazala sve letove ka i iz Abu Dabija do kraja ove godine zbog rata na Bliskom istoku.

Kompanija je navela da su letovi ka i iz Amana, Maname, Dohe, Dubajia i Tel Aviva otkazani do kraja ovog mjeseca.

Доналд Трамп-06032026

Svijet

Trampu zaprijećeno: Pazi na sebe da ne budeš eliminisan

"Situaciju stalno pratimo i u kontaktu smo sa našim putnicima kako bismo im ponudili različite opcije", saopštila je aviokompanija.

Navodi se i da je ostao ograničen broj mjesta na repatrijacionim letovima iz Omana ka aerodromu Hitro koji su planirani za sutra i četvrtak.

Rat koji su protiv Irana pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael izazvao je otkazivanje brojnih letova širom Bliskog istoka.

илу-биткоин-20102025

Ekonomija

Skok bitkoina: Indeks straha u zoni ekstremnog

Pošto je većina vazdušnog prostora u regionu i dalje zatvorena zbog opasnosti od raketa i dronova, dio putnika okreće se privatnim avionima, dok čarter letovi i ograničen broj komercijalnih linija pokušavaju da evakuišu desetine hiljada ljudi.

