Aviokompanija otkazala sve letove ka Abu Dabiju do kraja godine

10.03.2026
Aviokompanija "Britiš ervejs" saopštila je da je otkazala sve letove ka i iz Abu Dabija do kraja ove godine zbog rata na Bliskom istoku.
Kompanija je navela da su letovi ka i iz Amana, Maname, Dohe, Dubajia i Tel Aviva otkazani do kraja ovog mjeseca.
"Situaciju stalno pratimo i u kontaktu smo sa našim putnicima kako bismo im ponudili različite opcije", saopštila je aviokompanija.
Navodi se i da je ostao ograničen broj mjesta na repatrijacionim letovima iz Omana ka aerodromu Hitro koji su planirani za sutra i četvrtak.
Rat koji su protiv Irana pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael izazvao je otkazivanje brojnih letova širom Bliskog istoka.
Pošto je većina vazdušnog prostora u regionu i dalje zatvorena zbog opasnosti od raketa i dronova, dio putnika okreće se privatnim avionima, dok čarter letovi i ograničen broj komercijalnih linija pokušavaju da evakuišu desetine hiljada ljudi.
