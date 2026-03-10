Trampu zaprijećeno: Pazi na sebe da ne budeš eliminisan

Ali Larijani, sekretar iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, upozorio je Trampa: "Iran, nacija koja voli Ašuru, ne boji se vaših papirnatih prijetnji. Čak ni oni veći od vas ne bi mogli eliminisati iransku naciju. Pazite na sebe - da ne budete eliminisani!".

Reagovao je nakon što je Tramp rekao da će napasti Iran ako blokira Hormuški moreuz, ključnu energetsku tačku u Zalivu.

"Ako Iran učini bilo šta što zaustavlja protok nafte unutar Hormuškog moreuza, Sjedinjene Američke Države će ih pogoditi dvadeset puta jače nego što su ih do sada pogodile", napisao je američki predsjednik na Trut Sošal mreži.

Smrt, vatra i bijes

Larijani je bivši revolucionarni gardista i jedan od najuticajnijih političara unutar iranskog režima, koji je imenovao novog vrhovnog vođu nakon što je bivši vladar ajatolah Ali Hamnei ubijen u vazdušnom napadu.

U svojoj objavi, Tramp je dodao: "Osim toga, uništićemo lako uništive mete koje će Iranu učiniti praktično nemogućim da se ikada ponovo izgradi kao nacija - Smrt, vatra i bijes će vladati nad njima - Ali nadam se i molim se da se to ne dogodi!".

Američko-izraelski rat protiv Irana podigao je cijene nafte širom svijeta, iako su se smirile nakon što je Tramp u ponedjeljak signalizirao mogući kraj sukoba, navodi "Politiko", a prenosi portal "Nezavisne".