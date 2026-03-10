Netanjahu: Izrael nastavlja napade na Iran

Autor:ATV
Izrael nastavlja da vrši snažne napade na Iran i nada se da će to stvoriti uslove za ustanak koji će dovesti do promjene režima u Teheranu, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
"Želimo da damo šansu iranskom narodu da zbaci okove tiranije. Na kraju krajeva, do njih je, ali ne može biti sumnje da je ono što preduzimamo doprinijelo tome da se lomi iranski režim, što mi nastavljamo svakodnevno da radimo", rekao je Netanjahu tokom posjete Državnoj zdravstvenoj komisiji.
Prema njegovim riječima, ako se iranski narod pridruži Izraelu u tim naporima, "staviće se tačka na takve pojave u sudbini naroda", prenio je TASS.
