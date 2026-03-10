Švedski paraolimpijac zadržan u bolnici nakon jezivog pada

Švedski paraolimpijski skijaš Aaron Lindstrom ostaće u bolnici najmanje dva dana nakon teškog pada na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Kako je saopštio Švedski paraolimpijski komitet, Lindstrom će ostati pod ljekarskim nadzorom pošto je zadobio težak potres mozga i lakši kolaps pluća. Komitet je na društvenim mrežama objavio fotografiju skijaša iz bolnice, na kojoj je nasmijan u društvu roditelja.

Jedna od glavnih švedskih uzdanica za medalju doživio je pad tokom skoka u trci superveleslaloma u kategoriji stojećih takmičara. Lindstrom je u vazduhu izgubio ravnotežu, zarotirao se u stranu i potom snažno pao na stazu.

Trka je nakon nesreće bila prekinuta nekoliko minuta dok je medicinski tim pružao pomoć na mestu incidenta.

Skijaš je potom iznijet sa staze na nosilima i odmah prevezen u bolnicu.

Lindstrom (25) je dva dana ranije zauzeo četvrto mesto u spustu u istoj kategoriji, prenosi Kurir.