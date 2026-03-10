Logo
Large banner

Švedski paraolimpijac zadržan u bolnici nakon jezivog pada

Autor:

ATV

10.03.2026

16:56

Komentari:

0
Шведски параолимпијац задржан у болници након језивог пада
Foto: Unsplash

Švedski paraolimpijski skijaš Aaron Lindstrom ostaće u bolnici najmanje dva dana nakon teškog pada na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Kako je saopštio Švedski paraolimpijski komitet, Lindstrom će ostati pod ljekarskim nadzorom pošto je zadobio težak potres mozga i lakši kolaps pluća. Komitet je na društvenim mrežama objavio fotografiju skijaša iz bolnice, na kojoj je nasmijan u društvu roditelja.

Састанак бијељинске Привредне коморе

Republika Srpska

Sastanak bijeljinske Privredne komore sa privrednicima, prisustvuju Minić i Dodik

Jedna od glavnih švedskih uzdanica za medalju doživio je pad tokom skoka u trci superveleslaloma u kategoriji stojećih takmičara. Lindstrom je u vazduhu izgubio ravnotežu, zarotirao se u stranu i potom snažno pao na stazu.

Trka je nakon nesreće bila prekinuta nekoliko minuta dok je medicinski tim pružao pomoć na mestu incidenta.

Skijaš je potom iznijet sa staze na nosilima i odmah prevezen u bolnicu.

Lindstrom (25) je dva dana ranije zauzeo četvrto mesto u spustu u istoj kategoriji, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

paraolimpijac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Састанак бијељинске Привредне коморе са привредницима

Republika Srpska

Sastanak bijeljinske Privredne komore sa privrednicima, prisustvuju Minić i Dodik

44 min

0
Незгода у лифту

Svijet

Muškarac htio da izađe iz lifta, pa jedva preživio (VIDEO)

46 min

0
Рускиња

Zanimljivosti

Hit snimak: Ruskinja objasnila zašto su srpski muškarci bolji od ruskih

53 min

0
Завјесе радијатор дневни боравак

Savjeti

Stručnjaci savjetuju: Danas u 17:55 navucite zavjese i spustite roletne

59 min

0

Više iz rubrike

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

6 h

0
Преминуо легендарни капитен Партизана

Ostali sportovi

Preminuo legendarni kapiten Partizana

18 h

0
Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро

Ostali sportovi

Drama na aerodromu: Čuveni trener doživio infarkt i umro

1 d

0
Раул Гонзалес нови тренер Партизана

Ostali sportovi

Raul Gonzales novi trener Partizana

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

37

Stravična ispovijest djeda otetog tinejdžera: Prijetili da će mu tijelo pojesti crvi

17

29

Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

17

28

Ove cipele će biti neizostavni komad obuće tokom proljeća

17

20

Ljudi rođeni u ova dva znaka najteže podnose kritiku

17

13

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner