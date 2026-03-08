Raul Gonzales novi trener Partizana

Selektor Srbije Raul Gonzales od jula postaje i trener rukometaša Partizana, saopštio je danas šampion Srbije, donoseći novo poglavlje za crno-bijele.

Ključne stavke angažmana:

Raul Gonzales preuzima kormilo rukometnog kluba Partizan od jula.

On će istovremeno ostati aktuelni selektor muške seniorske reprezentacije Srbije.

Ugovor je potpisan na dugoročni period, sve do 2028. godine.

Na klupi Partizana naslijediće Đorđa Ćirkovića, koji je napustio klub na kraju sezone.

Gonzales donosi bogato evropsko iskustvo, uključujući osvojenu Ligu šampiona sa Vardarom (2017) i sedam uzastopnih titula prvaka Francuske sa Pari Sen Žermenom.

Šampionski potez Partizana

"Rukometni klub Partizan obavještava javnost da će od jula ekipu preuzeti Raul Gonzales. Španski stručnjak je aktuelni selektor muške seniorske reprezentacije Srbije, a ugovor je potpisan do 2028. godine", stoji u objavi Partizana, ističući značaj ovog angažmana i ambicije kluba.

Španski stručnjak će na klupi naslijediti Đorđa Ćirkovića, koji je ranije najavio odlazak iz kluba na kraju sezone. Ova promjena najavljuje novu fazu razvoja za Partizan, sa ambicioznim ciljevima za budućnost.

Iskustvo koje garantuje uspjeh

Gonzales iza sebe ima vrlo uspješnu trenersku karijeru, punu trofeja. Sa makedonskim Vardarom je osvojio Ligu šampiona 2017. godine, što je ogroman uspjeh na evropskoj sceni.

Potom je sedam godina u nizu bio prvak Francuske sa Pari Sen Žermenom, ekipom koju je napustio prošlog ljeta prije preseljenja u Beograd. Njegovo iskustvo na najvišem evropskom nivou predstavlja ogromnu prednost za Partizan i srpski rukomet uopšte.

Vizija i motivi novog trenera

"Uprava kluba mi je objasnila svoju ideju i veoma me je privukla mogućnost da istovremeno budem uz reprezentaciju i upoznam igrače, ligu i timove. Svi su bili sretni, jer je to veliki klub, koji raste i čije je ime referenca samo po sebi.

Mislim da je to referenca kako na nivou fudbala, tako i na nivou košarke, i to čini da klub dobije drugu dimenziju", rekao je Gonzales za klupski sajt poslije potpisivanja ugovora, izražavajući svoje zadovoljstvo i ambiciju da doprinese razvoju Partizana.