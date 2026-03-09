Drama na aerodromu: Čuveni trener doživio infarkt i umro

Poznati turski trener Engin Firat preminuo je u 55. godini, ostavivši iza sebe bogatu i međunarodno zapaženu karijeru.

Firat je preminuo usljed iznenadnog srčanog udara na Aerodromu u Istanbulu, dok se vraćao iz angažmana u libanskom klubu Nedžme.

Uprkos hitnoj intervenciji medicinskog osoblja, trener nije mogao biti spasen, što je izazvalo duboku tugu u fudbalskim krugovima u Turskoj, ali i u zemljama u kojima je radio.

Scena Milica Todorović odlučila da krsti sina: ''Želja joj je da sve bude skromno''

Engin Firat je tokom karijere ostavio neizbrisiv trag u međunarodnom fudbalu. Bio je poznat po tome što je turski fudbal predstavljao širom sveta, od Kenije, Moldavije, Irana, do Njemačke. Počeo je kao pomoćnik Vernera Loranta u Fenerbahčeu 2002. godine, a zatim je obavljao važne uloge u reprezentacijama i klubovima širom svijeta. Bio je pomoćnik Alija Daeija u iranskoj reprezentaciji, glavni trener Moldavije, kao i selektor Kenije.

Pored toga, Firat je trenirao klubove kao što su LR Alen u Njemačkoj, Inčeon junajted u Južnoj Koreji, Sivaspor i Erčijespor u Turskoj, ali i iranske timove Saipu i Sepahan.

Najnoviji angažman Firata bio je u Nedžme, jednom od najvećih klubova Libana, gdje je potpisao ugovor 8. februara 2026. godine, prenosi Telegraf.