Logo
Large banner

Drama na aerodromu: Čuveni trener doživio infarkt i umro

Autor:

ATV

09.03.2026

16:32

Komentari:

0
Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро
Foto: Pixabay

Poznati turski trener Engin Firat preminuo je u 55. godini, ostavivši iza sebe bogatu i međunarodno zapaženu karijeru.

Firat je preminuo usljed iznenadnog srčanog udara na Aerodromu u Istanbulu, dok se vraćao iz angažmana u libanskom klubu Nedžme.

Uprkos hitnoj intervenciji medicinskog osoblja, trener nije mogao biti spasen, što je izazvalo duboku tugu u fudbalskim krugovima u Turskoj, ali i u zemljama u kojima je radio.

Милица Тодоровић-26022026

Scena

Milica Todorović odlučila da krsti sina: ''Želja joj je da sve bude skromno''

Engin Firat je tokom karijere ostavio neizbrisiv trag u međunarodnom fudbalu. Bio je poznat po tome što je turski fudbal predstavljao širom sveta, od Kenije, Moldavije, Irana, do Njemačke. Počeo je kao pomoćnik Vernera Loranta u Fenerbahčeu 2002. godine, a zatim je obavljao važne uloge u reprezentacijama i klubovima širom svijeta. Bio je pomoćnik Alija Daeija u iranskoj reprezentaciji, glavni trener Moldavije, kao i selektor Kenije.

Pored toga, Firat je trenirao klubove kao što su LR Alen u Njemačkoj, Inčeon junajted u Južnoj Koreji, Sivaspor i Erčijespor u Turskoj, ali i iranske timove Saipu i Sepahan.

Najnoviji angažman Firata bio je u Nedžme, jednom od najvećih klubova Libana, gdje je potpisao ugovor 8. februara 2026. godine, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

trener

preminuo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

мајка и кћерка погинуле код шапца

Hronika

Potresna ispovijest Rade koji je u nesreći izgubio suprugu i kćerku

2 h

0
Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović odlučila da krsti sina: ''Želja joj je da sve bude skromno''

2 h

0
Иранска ракета

Svijet

Iran poslao raketu s posebnom porukom u Izrael

2 h

0
Трампов план за Газу на чекању због америчко-израелског напада на Иран

Svijet

Trampov plan za Gazu na čekanju zbog američko-izraelskog napada na Iran

2 h

0

Više iz rubrike

Раул Гонзалес нови тренер Партизана

Ostali sportovi

Raul Gonzales novi trener Partizana

1 d

0
Атлетска стаза

Ostali sportovi

Skandal! Olimpijski vicešampion suspendovan na dvije godine

2 d

0
Подигнути дресови тројице великана ККИ Врбас

Ostali sportovi

Podignuti dresovi trojice velikana KKI Vrbas

2 d

0
Ски скокови, Домен Превц

Ostali sportovi

Ovo je drugi čovjek koji je kompletirao ski skokove!

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 09.03.2026.

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner