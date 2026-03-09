Trampov plan za Gazu na čekanju zbog američko-izraelskog napada na Iran

Plan američkog predsjednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze od prošle nedjelje je na čekanju zbog toga što su SAD i Izrael zajednički napali Iran i izazvali eskalaciju rata na širem području Persijskog zaliva, izjavila su tri izvora sa direktnim uvidom u pregovore.

Ova pauza prijeti da zaustavi sprovođenje Trampove mirovne inicijative za Bliski istok nazvane Odbor za mir, koju je nedavno predstavio kao glavni cilj svoje spoljne politike, navodi Rojters.

Do ovog zastoja je došlo nepunih mjesec dana nakon što je Tramp obezbijedio milijarde dolara za Gazu od arapskih država koje se sada suočavaju sa iranskim napadima i eskalacijom sukoba na širem području Persijskog zaliva.

Zaha Hasan iz vašingtonske Karnegijeve fondacije za međunarodni mir izjavila je da arapske zemlje, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Katar, koje su obećale sredstva za Odbor za mir, u ovom trenutku možda dovode u pitanje svoje učešće u Trampovoj inicijativi i razmatraju da li je to "zaista dobro potrošen novac".