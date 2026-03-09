Otrovni oblak prijeti i nama?! Čestice iz Irana mogu doći i do nas

Izrael je gađao naftne rezerve Irana, a Teheran je upozorio građane na prijetnje od toksičnih kiša koje mogu izazvati opekotine i oštetiti pluća. Šta se zapravo nalazi u vazduhu iznad Irana i postoji li rizik da vetrovi i zagađene padavine stignu do Evrope, objašnjavaj toksikolog prof. dr Radomir Kovačević, koji je o ovoj temi gostovao u emisiji „Uranak“ na televiziji K1.

Stručnjak objašnjava šta tačno znači pojava toksične kiše i koje hemijske materije se oslobađaju u vazduhu.

"Mi to mnogo bolje znamo nego što znaju Iranci, Izraelci i Amerikanci. Da to postoji, to je tačno. To su hemijske materije koje se oslobađaju uvijek čim se otvori neki rezervoar, ne mora da se zapali ništa, ali temperatura u onom hemijskom smislu doprinosi da se stvaraju velike količine čestica koje su submikronske veličine, to su ustvari nano veličine. U kontaktu sa kapima tečnosti u vazduhu one stvaraju aerosole, a to su materije karbogene strukture. Kada se jedno drvo zapali, taj dim je plavičast ako je prirodan, a šta je sa ugljem – uvijek je crn dim, a pogotovu kada se pale naftni derivati. Mi još uvijek imamo benzarice u svojim kućama. Sve to može da se detektuje u vazduhu. Najvažniji je monitoring da se vidi hemijska struktura, tih materija je veoma bitna - kazao je prof. dr Radomir Kovačević.

On detaljnije objašnjava koje gasove i supstance sadrži toksična kiša i kako utiču na ljudski organizam.

"Ta struktura u hemijskom smislu ima mnogo gasova: ugljen monoksid, ugljen dioksid, neki su toksični, neki su zagušujući, ali sve to ulazi u respiratorni sistem".

Prof. dr Kovačević savjetuje građanima kako da se zaštite i minimalizuju kontakt sa zagađenim vazduhom.

Svijet U jezivom požaru poginula 41 osoba: Gradonačelnik na spisku osumnjičenih

"Najbolje je zatvoriti prozore, da ne dođe do kontakta i ulaska u stambene prostore, a to je neminovno i proći će. Ne postoje hermetički zatvoreni stanovi i taj put ulaska je otvoren. Bitno je šta je u strukturi tih materija, kao i radijus njihovog dejstva", dodaje stručnjak.

Prof. dr Kovačević objašnjava koji su simptomi trovanja i kako to može uticati na smrtnost.

"Najopasniji je ugljen monoksid, to su gasovi, karbogene materije ugljenične strukture. Najopasniji su u iritativnom smislu, nitrozni gasovi, to je azot monoksid, ima svega. Ako se vide promjene na koži, onda zamislite šta se dešava u plućima. Respiratorna površina pluća je dva ara, to je respiratorna krvna pjena, kada se to udahne, ona se odmah raširi preko eritrocita, crvenih krvnih zrnaca koji su osnovni transportni činilac", vezuje se za molekul gvožđa, a neki imaju afinitet i za hiljadu puta veći nego što ga ima kiseonik. Onda dolazi do gušenja, teških bolesti i može da dovede i do smrti - objašnjava profesor.

(Telegraf)