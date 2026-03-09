Hegset: Operacija "Epski bijes" tek počinje, Iran će se predat

Operacije Sjedinjenih Država u Iranu tek počinju, rekao je američki ministar odbrane Pit Hegset u intervjuu za emisiju "60 minuta" na CBS News.

- Iranska mornarica uglavnom više ne postoji. Dakle, njihova sposobnost da projektuju bilo kakvu moć u toj oblasti u pomorskom smislu se smanjuje i biće sve manje. Ovo je samo početak - rekao je Hegset, prenosi Jerusalem post.

Naveo je da su kapaciteti SAD ogromni u poređenju sa onima koje imaju Iran.

- I iskreno, kada spojite naše ratno vazduhoplovstvo sa ratno vazduhoplovstvom Izraelskih odbrambenih snaga, to su dvije najmoćnije ratno vazduhoplovne snage na svijetu - naveo je Hegset.

Prošle nedjelje, Hegset je tvrdio da će SAD i Izrael uskoro imati potpunu "nespornu" kontrolu nad iranskim vazdušnim prostorom.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je istu izjavu kasnije te nedjelje.

Na pitanje da li je operacija "Epski bijes" bila oportunistička ili ju je insistirao Izrael, Hegset je rekao da su "SAD uvijek kontrolisali tok događaja oko toga da li ćem ići ili ne. I na kraju krajeva, da bismo unapijredili američke interese i zaštitili američke živote".

- Mislim da je veliki dio te diskusije glup i akademski. Oni (iranski režim) nas ubijaju već 48 godina, 47 godina. Imaju nesmanjene nuklearne ambicije - rekao je Hegset.

Dodao je da nakon što su Izrael i SAD "uništili" nuklearni program Irana u junu 2025. godine, vejruje da je Iran trebalo da dođe na pregovore tada, "a nisu".

- Pobrinućemo se da se njihove nuklearne ambicije nikada ne ostvare - izjavio je Hegset.

SAD se "bore za pobjedu", Iran "će se predati"

Na pitanje koje opcije SAD trenutno razmatraju protiv Irana, Hegset nije dao jasan odgovor, iako je objasnio da "ne govorite neprijatelju, ne govorite štampi, nikome ne govorite kakva bi bila vaša ograničenja u operaciji".

- Spremni smo da idemo koliko god je potrebno da bismo bili uspješni. Borimo se da pobijedimo. Ovo je rat. Ovo je sukob. Ovo je dovođenje vašeg neprijatelja na koljena. Da li će održati ceremoniju na Teheranskom trgu i predati se, to zavisi od njih - rekao je Hegset.

Dalje, ponovio je nedavnu izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa da neće biti sporazuma sa Iranom osim o "bezuslovnoj predaji".

- Mi postavljamo uslove - dodao je Hegset, napominjući da SAD još uvijek nisu ni započele velike napore operacije "Epski bijes".

- Znaćemo kada neće biti sposobni da se bore. Doći će do tačke u kojoj neće imati drugog izbora nego da to urade. Predaće se. SAD „prate sve - kaže Hegset, misleći na izvještaje da je Rusija Iranu dostavljala obavještajne podatke o američkoj imovini od početka operacija, uključujući ratne brodove i avione.

- Imamo najbolje obavještajne podatke na sijvetu. Svesni smo ko sa kim razgovara, zašto razgovaraju sa njima, koliko te informacije mogu biti tačne i kako to uključujemo u naše borbene planove - potvrdio je Hegset.

Dodao je da Tramp ima "nevjerovatan talenat da zna kako da ublaži te rizike" i da se sve što ne bi trebalo da se dešava, javno ili iza zatvorenih vrata, rješava.

Uprkos mogućoj opasnosti, Hegset je rekao da SAD rade na ublažavanju žrtava gdje god je to moguće, ali da se "ovakve stvari ne dešavaju bez žrtava"..

- Ali to nas nimalo ne slabi. To nam učvršćuje kičmu i našu odlučnost da kažemo da je ovo borba koju ćemo završiti. Jedini koji treba da budu zabrinuti u ovom trenutku su Iranci koji misle da će preživjeti - zaključio je Hegset.