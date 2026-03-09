Poplave na sjeveru Australije: Krokodili "svuda", masovna evakuacija ljudi

Vlasti australijske savezne teritorije Sjeverne teritorije upozorile su danas (9.marta) stanovništvo da su krokodili "praktično svuda" zbog velikih poplava izazvanih obilnim padavinama, dok službe za vanredne situacije evakuišu stanovnike iz više ugroženih zajednica, saopštila je policija.

Lokalna policija Sjeverne teritorije upozorila je građane da se klone rijeka i poplavljenih područja, pošto su obilne kiše izazvale izlivanje rijeka i poplavile velike površine, zbog čega su krokodili postali znatno aktivniji i opasniji nego inače.

Krokodila ima svuda

Vršilac dužnosti komandanta policije Sjeverne teritorije Šon Gil izjavio je da krokodila ima praktično svuda u pogođenim oblastima.

"Krokodila ima bukvalno svuda. Molimo vas da ne ulazite u vodu. Poruka je potpuno jasna", rekao je Gil, prenosi australijski portal "News".

On je upozorio da su rijeke brze i opasne, ali i da su upravo u takvim uslovima krokodili najaktivniji.

"Imali smo dojave da ljudi plivaju u rijekama. Moja poruka je vrlo jasna, molim vas da to ne radite", rekao je Gil.

Snažne kiše

Sjevernu teritoriju posljednjih dana pogađaju snažne kiše, a grad Ketrin u unutrašnjosti zemlje suočio se sa najtežim poplavama u gotovo 30 godina.

Pomoćnik komesara policije Trevis Vurst upozorio je stanovnike Ketrina da ne preduzimaju nepromišljene poteze poput skakanja u vodu.

"Prisustvo velikih krokodila učiniće vam život veoma teškim", rekao je Vurst, prenosi Tan‌jug.

U rijetko naseljenoj Sjevernoj teritoriji procjenjuje se da živi oko 100.000 slatkovodnih i morskih krokodila.

Evakuisano 1.000 ljudi

Policija je do sada evakuisala više od 1.000 ljudi, koristeći avione i helikoptere kako bi stigla do udaljenih zajednica.

Šefica vlade Sjeverne teritorije Lija Finokijaro izjavila je da je u toku "masovna operacija evakuacije".

Zbog poplava zatvorene su škole, dok su mnoge kuće i preduzeća ostali bez električne energije.

"Ovo je izuzetno težak, stresan i srceparajući period za našu zajednicu", rekla je Finokijaro.