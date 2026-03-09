Ovo se čekalo: Šta Revolucionarna garda kaže o novom ajatolahu?

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) čestitala je Modžtabi Hamneiju izbor za novog vrhovnog vođu Irana i izrazila punu lojalnost njegovom vođstvu, nakon što ga je za tu funkciju izabrala Skupština eksperata, prenijeli su iranski državni mediji.Revolucionarna garda izrazila lojalnost.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da izražava "iskrenu i doživotnu odanost" Modžtabi Hamneiju, naglašavajući da će "slušati naređenja i biti spremni da ih sprovedu", prenosi Al Džazira.

Iranska agencija Tasnim prenijela je i poruku Revolucionarne garde u kojoj se navodi da ta organizacija objavljuje "poštovanje, lojalnost i poslušnost onome koga su izabrali eksperti za vođstvo".

Poruka o kontinuitetu sistema

U saopštenju koje su prenijeli državni mediji navodi se da odluka 88-člane Skupštine eksperata pokazu da se "kretanje islamskog sistema ne zaustavlja i da revolucija i islamski poredak ne zavise od pojedinaca".

Kako se dodaje, izbor Modžtabe Hamneija predstavlja "novu zoru i početak nove faze u Islamskoj Republici Iran".

Skupština eksperata izabrala novog lidera

Prethodno je Iranski Savjet stručnjaka, tijelo zaduženo za izbor vrhovnog vođe te zemlje, velikom većinom glasova, izabralo ajatolaha Sejeda Modžtabu Hamneija za trećeg vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, javila je agencija Tasnim.

U saopštenju tog tijela navodi se da je izbor održan odmah nakon saznanja o smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i drugih istaknutih komandanta i civila, "uprkos teškim ratnim uslovima i direktnim prijetnjama od neprijatelja".

Poziv na jedinstvo

Savjet stručnjaka je naglasilo značaj kontinuiteta vođstva i važnost poštovanja Ustava i unutrašnjih pravila u procesu izbora lidera, kako država ne bi ostala bez rukovodstva.

- Izbor Modžtabe Hamneija je sproveden u skladu sa principima islamskog prava i Ustavom, a Savjet stručnjaka poziva sve građane i elitu društva da pruže lojalnost novom lideru i očuvaju jedinstvo države - navodi se u saopštenju.

Izbor nakon smrti Alija Hamneija

Novi vrhovni vođa Irana izabran je nakon što je prethodni vođa, ajatolah Ali Hamnei ubijen na početku američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara