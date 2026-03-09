Maskirani napadač upao u restoran i ranio gradonačelnika arapskog grada, objavljen i snimak

Maskirani napadač upao je u restoran u kojem su gradonačelnik Arabe Ahmad Nasar, kao i još jedan lokalni političar večerali i otvorio pucnjavu na njih.

Nasar i Anvar Jasin, zamjenik gradonačelnika koji ujedno obavlja funkciju predsjednika gradskog narodnog komiteta, zadobili su povrede u zasjedi, saopštili su pripadnici hitne pomoći.

Snimak pucnjave, koji je zabilježila sigurnosna kamera, pokazuje Nasara, Jasina i još nekoliko muškaraca kako sjede i razgovaraju za stolom u pekari Taksim, smještenoj na glavnoj gradskoj ulici.

Nekoliko sekundi kasnije u radnju ulazi maskirani muškarac s pištoljem. Ljudi za stolom panično ustaju nakon što su shvatili šta se događa. Napadač je ispalio nekoliko hitaca na muškarce dok su pokušavali pronaći zaklon.

Na snimku se vidi kako Nasar pada preko stola nakon što je pogođen, pokrivajući glavu dok napadač bježi s mjesta događaja.

Policija je saopštila da je pokrenula istragu o incidentu i da traga za osumnjičenima. Za sada nije prijavljeno nijedno hapšenje.

Gradski narodni komitet, lokalno tijelo koje u mnogim arapskim gradovima koordiniše između stanovnika i opštinskih vlasti te često predvodi organizaciju protesta, osudio je incident kao "težak kriminalni čin" i "neprihvatljiv napad na javne ličnosti koje rade u službi građana".

U julu je Nasar učestvovao na sjednici parlamentarnog odbora kako bi razgovarao o smrtonosnoj prijetnji koju kriminalne organizacije predstavljaju za arapske gradonačelnike u Izraelu. Tada je zakonodavcima rekao da je policija njegov nivo prijetnje podigla s 4 na 6, što je najviši mogući nivo, nakon što su kriminalci nekoliko puta pucali na njegovu kuću.