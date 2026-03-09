Logo
Uhapšena žena koja je pucala na Rijaninu kuću: Novi detalji incidenta

Izvor:

Kurir

09.03.2026

09:24

Komentari:

0
Foto: Tanjug

Kuća svjetske muzičke zvezde Rijane (38) u Los Anđelesu bila je meta pucnjave dok se pevačica nalazila u njoj, prenose američki mediji.

Prema izvještajima, žena u tridesetim godinama uhapšena je na licu mjesta nakon što je iz automobila ispalila više hitaca prema luksuznoj vili pjevačice. Srećom, Rijana nije povrijeđena u incidentu.

Još uvijek nije poznato da li je u trenutku pucnjave u kući bio i njen partner, reper Ejsap Roki, kao ni njihova djeca – RZA, Riot Rouz i Roki.

Žena uhapšena nakon pucnjave

Policija je na mjestu događaja privela osumnjičenu ženu staru oko 30 godina. Istražitelji trenutno pokušavaju da utvrde motiv napada, koji za sada nije poznat.

Fotografije sa mjesta događaja prikazuju policijsku traku postavljenu ispred luksuzne nekretnine, dok su pripadnici policije Los Aneđesa obezbijedili šire područje oko kuće.

Luksuzna vila vrijedna 14 miliona dolara

Rijana i njen partner Ejsap Roki žive u vili vrijednoj oko 14 miliona dolara, koju su kupili 2021. godine. Kuća ima otvoreno dvorište, bazen i nalazi se u prestižnom dijelu grada.

Zanimljivo je da se vila nalazi prekoputa kuće legendarnog muzičara Pola Mekartnija.

Visoke žive ograde obezbjeđuju potpunu privatnost ovoj luksuznoj nekretnini sa pet spavaćih soba i sedam kupatila, skrivajući je od pogleda sa ulice.

Komšiluk pun svjetskih zvijezda

Ovo elitno naselje dom je brojnih poznatih ličnosti iz svijeta zabave, među kojima su i Maraja Keri i Madona.

Istraga o incidentu je i dalje u toku, a policija pokušava da utvrdi šta je dovelo do pucnjave ispred kuće jedne od najpoznatijih muzičkih zvijezda na svijetu.

(Kurir)

