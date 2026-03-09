Održan referendum: Gotovinu zaštititi Ustavom

Švajcarska će Ustavom zaštiti pravo na korištenje novčanica i kovanica franka, kako bi zaštitila upotrebu gotovog novca u prometu.

Zvanični rezultati jučerašnjeg referenduma pokazali su da je 73,4 odsto birača podržalo ustavnu izmjenu koju je predložila Vlada, na sličnu inicijativu grupe Švajcarski pokret za slobodu.

Prethodno je inicijativu za zaštitu gotovine ovog pokreta potpisima podržalo više od 100.000 građana, što je prema švajcarskom zakonu, dovoljno za raspisivanje nacionalnog referenduma.