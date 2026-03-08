Šta bi značila nova blokada granica - koliki gubici prijete privredi

Prevoznici zemalja zapadnog Balkana primorani su, kako tvrde, da ponovo blokiraju teretne prelaze zbog ograničenog boravka profesionalnih vozača na teritoriji EU, a ako do toga dođe u zakazano vrijeme, 23. marta, posljedice i gubici biće daleko veće nego prilikom obustave rada krajem januara.

Nadležni u EU, naime, duže vrijeme odbijaju ponuđene prijedloge iz zemalja zapadnog Balkana kojima bi riješili probleme boravka profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni, a koji im stvara famozno pravilo 90/180.

Famozno pravilo 90/180

Razlog za to leži u činjenici da ih zemlje EU tretiraju kao turiste što im ostavlja mogućnost da na teritoriji Unije provedu 90 u 180 dana što mnogi „probijaju“ zbog prirode posla i dužine tura.

Višednevna blokada graničnih prelaza prema zemljama Šengena iz januara ove godine nije riješila status domaćih vozača na evropskim putevima već su posljednjih dana intenzivirana hapšenja vozača i njihova deportacije u BiH i ostale zemlje iz okruženja, a koje nisu članice Unije zbog probijanja tih rokova.

Region Crna Gora pred kolapsom: Pumpe ostaju bez goriva

Iako su prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, koji su iz revolta blokirali prelaze 26. januara, tražili od nadležnih u Briselu da profesionalni vozači imaju poseban status u odnosu na turiste, odnosno da budu izuzeti iz pravila 90/180, to im, uprkos pozitivnim signalima iz EU, nije udovoljeno.

Prevoznici su zbog toga, na sastanku plenuma Konzorcijuma logistika BiH u subotu, u Matuzićima kod Doboja, odlučili da će 23. marta blokirati sve granične prelaze, istrajni u zahtjevi da se iz pravila o ograničenom broju dana izuzme kabinsko osoblje, odnosno vozači te da imaju isti tretman kao piloti, mašinovođe ili kapetani brodova.

Rješenje mogu ponuditi tek od juna

Najava blokade uslijedila je nakon što je iz Brisela rečeno da im rješenje mogu ponuditi tek od juna. Putnički saobraćaj, kako je poručeno, neće biti blokiran, a protesti neće prestati sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi.

Na sastanku, između ostalog, rečeno je da je održan i regionalni sastanak sa Srbijom, Crnom Gorom, BiH i Makedonijom. Usaglašen je zajednički stav o regionalnom nastupanju na protestima.

Svijet Djeca u Iranu spaljuju dres Lionel Mesija, evo i zbog čega

- Ovo više nije stvar opstajanja, nije stvar napredovanja, ovo je borba za našu egzistenciju. Mi nismo svjesni kao ni naši privrednici kao ni ljudi koji nas okružuju da je BiH osuđena na propast onog momenta kad mi stanemo – kazao je Nikola Brković koji je član Konzorcijuma nakon sastanka.

Najveći problem je kažu pravilo 90/180 dana i vraćanje vozača na granici sa Hrvatskom.

- Hapšenje, maltretiranje vozača. Hrvatska je rekla da će nam dati podršku u izdavanju vize, šta ćemo mi do izdavanja vize? Mi trebamo svi da stanemo, svakim danom se vraća od 20 do stotinu vozača. Putnički saobraćaj neće biti blokiran. Uvoz će biti pušten 72 sata, poslije toga će biti zatvoreno sve - izjavio je Zijad Šarić iz Konzorcijuma.

I dalje postoji nada

Predsjednik Udruženja drumskih prevoznika Republike Srpske Igor Beben za „Glas“ kaže da i dalje postoji nada da će Brisel progledati i da neće biti potrebe za novom blokadom granica.

- Ako u međuvremenu ispune naše zahtjeve, neće biti blokade. To je naš stav. Vizni sistem je iza nas. Mi tražimo da profesionalni vozači budu izuzeti kao kabinsko osoblje. To bi bilo najbolje rješenje – izjavio je Beben.

Predstavnici prevoznika očekuju i tematsku sjednicu Savjeta ministara, na kojoj bi trebalo da budu preduzete neophodne mjere u rješavanju problema. A problem bi, prema upozorenjima iz privrednog sektora, mogao da bude još veći nego s kraja januara.

- Razumijem u potpunosti probleme sa kojima se suočavaju naši prevoznici. Ukoliko bi ponovo došlo do blokada, sigurno bi posljedice bile daleko veće nego u ranijem periodu kada su naši izvoznici imali dosta plaćenih penala, poljuljan ugled kod svojim partnera. Kod nekih kompanija moglo bi doći i do preispitivanja nastavka investicija - rekao je za „Glas“ predsjednik Privredne komore Goran Račić.

O problemima koji prate BiH kao i ozbiljnim poremećajem u međunarodnom drumskom transportu svakodnevno upozoravaju iz Konzorcijuma „Logistika BiH“. Zabilježeno je da je u jednom danu sa graničnih prelaza vraćeno više od 100 kamiona, a oko 2.000 tona robe je ostalo zarobljeno u transportu bez mogućnosti isporuke na tržište Evropske unije.

Najveći problemi su zabilježeni na sjevernim prelazima uz Savu, koji su i ključni izlazni pravci za robu iz BiH ka EU.

Proglas

Konzorcijum „Logistika BiH“, koji okuplja prevoznike iz Srpske i FBiH, je polovinom februara objavio je proglas i tim putem zatražio konkretne odluke te rješenje od institucija s ciljem rješavanja problema koje imaju prevoznici u BiH i regionu.

Predstavnici profesionalnih vozača su upozorili poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH da nemaju više vremena i da su potrebni hitni zaključci nadležnih institucija te zajednički stav parlamenata iz regiona koji će biti osnov za diplomatsku akciju prema Briselu.

- Ovo mora biti pitanje državnog konsenzusa – pisalo je, između ostalog, u proglasu.

(Glas Srpske)